La grande stagione della Serie A: dai calendari alle stelle, tutto quello che c'è da sapere

Ilaria Brugnotti

Come ogni anno, il mese di ottobre segna l’inizio del Campionato italiano di Serie A di ginnastica ritmica, la manifestazione per club più importante a livello nazionale che, anche nel 2017, sarà suddivisa in quattro tappe.

Il calendario

Si comincia sabato 14 ottobre e sarà la Società San Giorgio ’79 di Desio – Campione d’Italia in carica – a ospitare la prima prova (domenica 15, sarà la volta della B Nazionale) del Campionato. Quindici giorni più tardi, il 28 e 29 ottobre, invece sarà la Ginnastica Fabriano, la società organizzatrice. Poi l’Etruria (l’11 e 12 novembre a Prato) e, infine, a Padova (25 e 26 novembre) il gran finale dove verrà premiata la Squadra Campione d’Italia 2017.

La formula di gara

La formula di gara è sempre la stessa: 10 squadre per la A1 e altrettante per la A2. 6 esercizi per ciascuna rappresentativa (corpo libero, fune, cerchio, palla, clavette e nastro). Quest’anno nessuna squadra di A1 retrocederà in A2 perché nel 2018 il Campionato sarà unificato, con venti squadre, sotto la dicitura “Serie A”, dunque senza alcun tipo di suddivisione. Invece, le ultime tre rappresentative della A2 scenderanno in B nazionale, nel 2018, mentre le prime tre squadre della B Nazionale arriveranno direttamente nella nuova “Serie A”.

Le star internazionali

Come ogni Campionato di Serie A che si rispetti, anche quest’anno ad arricchire ulteriormente il valore della manifestazione, ci saranno numerose ginnaste del panorama internazionale. A cominciare da Dina Averina, fresca del titolo mondiale assoluto conquistato a Pesaro, lo scorso mese di settembre, pronta a difendere i colori dell’Armonia d’Abruzzo. Non ci sarà, invece, la sorella gemella Arina Averina, vice Campionessa del Mondo, fermata da un problema alla spalla. La ginnasta russa avrebbe gareggiato con la San Giorgio ’79 di Desio che ha tesserato, in corsa, la bulgara Yoana Nikolava. Rivedremo in azione l’ucraina Viktoria Mazur (Virtus Gallarate), il bronzo mondiale, l’israeliana Linoy Ashram (Udinese), la bielorussa Ekaterina Galkina (Raffaello Motto), la georgiana Salome Pazhava (Polisportiva Pontevecchio), solo per citarne alcune.

Le stelle azzurre

Non mancheranno le individualiste della nostra Nazionale, come Milena Baldassarri (Ginnastica Fabriano) e Alexandra Agiurgiuculese (Udinese) protagoniste indiscusse del Campionato del Mondo di Pesaro. Ma non solo: ritorna in pedana anche la cinque volte Campionessa italiana Veronica Bertolini (San Giorgio ’79) e la veterana, più volte Vice Campionessa italiana, Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo).

Sabato 14 al Pala Banco Desio

L’appuntamento è quindi fissato al Pala Banco Desio, sede dell’Accademia della Squadra nazionale di ginnastica ritmica, Campione del Mondo in carica ai 5 cerchi

Le rappresentative 2017 di A1, A2 e B Nazionale

Serie A1

Virtus Gallarate: Martina Germani, Giulia Luoni, Viktoriia Mazur, Greta Merlo, Denise Peracca, Isabella Poles, allenate da Sara Colombo, Nicole Preca e Marina Verotta.

Ardor Coop: Sofia Dionisi, Margherita Martellato, Daniela Mogurean, Valentina Moro, Camilla Palombarini, Chiara Rosso, Mariia Sergeeva, Gaia Tassotti, allenate da Rimna Anisimova, Eugenia Ricciuti e Sandra Veronese.

Udinese: Alexandra Agiurgiuculese, Linoy Ashram, Melissa Girelli, Alexia Gorina, Beatrice Pilosio, Viola Romano, Virginia Samez, Katia Aida Stepanov, Nicole Stoppolo, allenate da Alenka Spela Mohar e Magda Pigano.

Petrarca 1877: Anita Adreani, Alice Betti, Valeria Carnali, Chiara Farina, Beatrice Fioravanti, Bianca Folegnani, Boryana Nikolaeva Kaleyn, Asia Massetti, Sofia Mortimer, Maria Vilucchi, allenate da Irene leti, Federica Peloso, Elena Kirilova Zaharieva.

Raffaello Motto: Valentina Batazzi, Egizia Bergesio, Daria Gabbrielli, Katsiaryna Halkina, Francesca Pellegrini, Sara Rocca, Chiara Vignolini, allenate da Francesca Cupisti e Donatella Lazzeri.

Ginnastica Fabriano: Alice Aiello, Milena Baldassarri, Melany Muscella, Serena Ottaviani, Sofia Raffaelli, Talisa Torretti, allenate da Kristina Ghiurova, Svetlana Smoli e Lora Temelkova.

Pontevecchio: Anna Basta, Rebecca Basta, Sofia Dolcini, Greta Evangelisti, Ilaria Giovanelli, Salome Pazheva, Laura Specchiulli, allenate da Annalisa Bentivogli e Giulia Teresa Di Vincenzo.

San Giorgio ’79: Veronica Bertolini, Martina Brambilla, Francesca Ferrari, Francesca Majer, Yoana Nikolova, Rebecca Riccò, Eleonora Tagliabue, allenate da Elena Aliprandi, Chiara Marelli e Donatella Paleari.

Armonia D’Abruzzo: Caterina Allovio, Dina Averina, Alice Capozucco, Eva Swahili Gherardi, Federica Pettinelli, Alessia Russo, Alessia Surricchio, allenate da Monia Di Matteo e Germana Germani.

Ginnastica Terranuova: Rachele Bacciarini, Valentina Colombo, Noemi Leali, Sophia Nocentini, Gaia Piantella, Nicol Ruprecht, allenate da Luciana De Corso.

Serie A2

Virtus SGA: Iuliia Bravikova, Claudia De Silvis, Vittoria Erba, Chiara Ferri, Ranja Harafi, Carlotta Maino, Martina Ricatti, allenate da Laura Solari.

Etruria: Rachele Bardazzi, Ilaria Barsacchi, Sara De Lucia, Anastasia Mazzoni, Mariia Pavlova, Natalia Pozharova, Vanessa Vaselli, allenate da Natalia Nesvetova.

Lazio Ginnastica Flaminio: Sabina Ashirbayeva, Camilla Cavaliere, Nina Corradini, Marta Martella, Giulia Moglianetti, allenate da Anna Vera Pifano.

Ginnastica Moderna Legnano: Ileana Carnelli, Francesca Paris, Laura Paris, Denize Purici, Anna Carla Stucchi, Elena Varallo, Ekaterina Vedeneeva, allenate da Elisa Porchi.

Estense Otello Putinati: Carmen Bordaro, Rachele Boldrini, Sara Capra, Annalisa Elmi, Elizaveta Lugovskjkh, Maria Rosa Trincossi, allenate da Livia Ghetti e Sara Mosca.

Polimnia Ritmica Romana: Claudia Arrigo, Giada Guadagnino, Flavia Maggi Mariotti, Silvia Minuz, Giulia Pezzella, Marzia Tarquini, Elisa Todini, Neviana Vladinova, allenate da Michela Conti, Liliana Iacomini e Marzia Farlò.

Ritmica Nervianese: Camilla Bassetti, Gilda De Vecchis, Matilde Gilardi, Polina Khonina, Nicole Piredda, Camilla Ponti, Anita Tonellotto, allenate da Letizia Barzacca, Laura Buzzetti e Olga Kourbatova.

Gymnica ’96: Lucia Bellavista, Giulia Capacci, Viola Feralli, Arianna leoni, Mayra Pagnini, Nadja Righi, Katrina Taseva Yankova, allenate da Pamela Barberini, Chiara Domeniconi e Nadia Sicari.

Ginnastica Ritmica Iris: Annapaola Cantatore, Corinda Caputo, Sofia Fischetti, Carla Maghelli, Benedetta Schifano, Ekaterina Selezneva, allenate da Maddalenal Carrieri, Alessandra Sangilli e Maria Stufano.

Rhytmic School: Emma Battoraro, Rebecca Di Siena, Ana Luiza Filiorianu, Gaia Garoffolo, Alessia Judith Leone, Giada Lideo, Anna Pellegrini, Greta Riccardi, allenate da Tatsiana Shpilevaya.

Serie B Nazionale

ASD Falciai: Gaia Di Trapani, Giulia Ferrari, Emma Margheri, Caterina Moretti, Chiara Papini, Martina Romei, Laura Salacca, allenate da Maria Cristini Cammelli e Michela Domini.

Arcobaleno Prato: Alessia Rigato, Ambra Rigato, Asia Rigato, Martina Rocchi, Francesca Rossetti, Zaria Alexandra Sollima, allenate da Giulia Spinelli.

Eurogymnica: Giada Albertone, Giulia Beltramo, Camilla Cagnetti, Giulia Manusia, Marica Osti, Francesca Poma, Stefania Straniero, Giulia Turolla, Chiara Vicario, allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro.

La Fenice: Beatrice Bastida, Lavinia D’Amato, Siria Iurino, Benedetta Risi, Ludovica Serafini, allenate da Laura Bocchini.

Aurora Fano: Camilla Berzigotti, Sofia Bevilacqua, Camilla De Luca, Giulia Della Felice, Sofia Ellen Garcia, Chiara Meoli, Martina Pasquini.

Olimpia Senago: Asia Contato, Aurora Donato, Erica Falcomer, Melissa Martalò, Alessandra Rondelli, Noemi Stefanoni, allenate da Sonia Patella.

Ritmica 2000: Martina Angius, Claudia Cara, Valeria Matta, Sara Sarritzu, Francesca Serra, allenate da Patrizia Taccini.

Kinesis 2008: Chiara Basso, Iris De Ruos, Giulia Gherardini, Alice Intini, Giulia Intini, Arianna Ostinelli, allenate da Serena Farina.

La Coccinella: Virginia Baga, Astrid Balzaretti, Giorgia Biasi, Aida Carluccio, Arianna Fogliani, Gladia Milanesi, Alice Moneta, Anna Negrini, Letizia Ponti, allenate da Laura Scavazzini.

Ginnastica Opera: Sara Camilleri, Camilla Centofanti, Sofia De Silveri, Iva Petrova Kimanova, Federica Malamisura, Giorgia Malamisura, Dafne Trovato, allenate Claudia Cacciari ed Elisabetta Ladavas.