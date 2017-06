Le Farfalle azzurre emozionano il Pala Desio nel Golden Butterfly Gala

Ogni anno supera se stesso. E lascia il segno. Emozioni uniche sulla pedana del Pala Banco Desio dove, con il Golden Butterfly Gala, si rinnova l’appuntamento con la magia. E in questo 2017 Emanuela Maccarani con tutto il suo staff (Valentina Rovetta, Federica Bagnera, Olga Tishina e Arianna Facchinetti) si è davvero superata, nonostante la difficoltà nell’allestire un vero show – degno della prima serata televisiva – che costa parecchio non solo dal punto di vista umano ma anche economico.

Eppure il risultato è sotto l’occhio di tutti: uno spettacolo costruito ad hoc sulle Farfalle azzurre e su questa squadra rinnovata, dopo l’Olimpiade di Rio, già capace di scalare le vette delle pedane internazionali. Un grande applauso a tutta la macchina organizzativa, ai tanti artisti presenti alla serata e alle protagoniste indiscusse: le ginnaste in grado di regalare al numeroso pubblico presente sugli spalti, due ore di emozione pura. Il Capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Beatrice Tornatore, Martina Santandrea, Anna Basta, Maria Vilucchi, Daniela Mogurean, Letizia Cicconcelli, Elena Varallo e Francesca Majer. Ora per le Farfalle una meritata settimana di riposo, per poi ricominciare, di slancio, il cammino verso i Mondiali di Pesaro di fine agosto.