Simone Biles annuncia il ritorno: “Torno in gara nel 2018"

Ora è davvero ufficiale: Simone Biles tornerà ad allenarsi il prossimo 1° novembre con l’obiettivo di tornare in gara nel 2018! A confermarlo è la stessa atleta, dominatrice indiscussa della Polvere di Magnesio negli ultimi 5 anni, in un’intervista rilasciata alla NBC. La 20enne di Columbus ha dichiarato che avrà due attrezzi pronti per i Classic di luglio e che l’obiettivo sono i Campionati Nazionali Statunitensi in programma ad agosto dove disputerà l’all-around. La Campionessa Olimpica non ha parlato di Mondiali ma è chiaro che l’appuntamento iridato di Doha a fine ottobre è una tappa su cui può puntare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sicuramente non la vedremo all’American Cup e al Trofeo di Jesolo, le due gare più importanti della primavera.

Simone Biles - Rio 2016LaPresse

La Biles non sarà più allenata da Aimee Boorman (si è trasferita dal Texas alla Florida per motivi di cuore) e dunque nelle prossime settimane conosceremo anche il nuovo coach della numero 1. Nelle ultime settimana la statunitense ha già avuto modo di assaggiare il clima da palestra e, stando alle prime indiscrezioni, riuscirebbe ancora a riproporre il suo esercizio al corpo libero, alla trave ha perso un paio di skills che recupererà sicuramente, invece non ha mai più toccato la tavola del volteggio da quando ha vinto l’oro di specialità a Rio 2016. Probabilmente la vedremo già all’opera durante il camp che la Nazionale USA svolgerà a gennaio. Ricordiamo che Simone Biles è rimasto ferma per il tutto il 2017 dedicandosi alla sua immagine, partecipando a Dancing With The Stars e scrivendo un libro. Nel recente passato anche Gabby Douglas e Aly Raisman sono tornate dopo uno stop e hanno partecipato nuovamente ai Giochi Olimpici.