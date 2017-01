Tre volte campionessa mondiale di ritmica: Yana Kudryavtseva si ritira a 19 anni

Lo aveva annunciato a novembre, la Presidente della Federazione Russa di ginnastica ritmica, Irina Viner Usmanova. In un’intervista a uno fra i più importanti giornali sportivi russi “R-Sport”, Madame aveva dichiarato che Yana Kudryavtseva si sarebbe ritirata dalle scene.

La notizia non era stata confermata, né smentita dalla pluri campionessa del Mondo e, per qualche settimana, i tanti sostenitori della stella moscovita avevano potuto tenere accesa la speranza di rivedere la “regina” – così era stata ribattezzata la Kudryavtseva – sulle pedane internazionali, in giro per il mondo.

Oggi invece la conferma sul sito della Federazione internazionale di ginnastica: Yana si ritira. Lascia la ginnastica ritmica a 19 anni, dopo 3 titoli mondiali consecutivi (dal 2013 al 2015) e un argento – amaro – conquistato all’Olimpiade di Rio, dello scorso agosto, dove per un errore di troppo alle clavette, la bionda ginnasta moscovita aveva dovuto cedere lo scettro – e l’oro olimpico che le mancava – alla connazionale Rita Mamun.

