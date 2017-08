World Cup Minsk 2017: prime finali conquistate per Alex, Milena e le Farfalle

Un inizio – ci permettiamo di dire – scoppiettante per le azzurre della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica. Nella giornata di apertura della World Challenge Cup di Minsk, in Bielorussia, sia le Farfalle della squadra di Emanuela Maccarani, sia le ginnaste individualiste Alexandra Agiurgiuculese (AS Udinese) e Milena Baldassarri (Ginnastica Fabriano), sono state protagoniste di eccellenti prestazioni che confermano l’alto livello della scuola italiana e che fanno ben sperare tutto il movimento azzurro in vista degli imminenti Campionati del Mondo che si svolgeranno in Italia, a Pesaro, dal 30 agosto al 3 settembre.

Prime finali conquistate per Alex e Milena

Sul fronte del concorso generale individuale, le due ginnaste Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri (entrambe classe 2001) hanno portato sulla pedana del Falcon Club di Minsk, quattro esercizi di altissimo livello, che nulla hanno da invidiare alle altre nazioni che da sempre – per tradizione – primeggiano nel concorso individuale.

Ad aprire le danze è stata Alex, la nuova stella della ritmica azzurra allenata da Spela Dragas, impegnata nella prima rotazione con la palla. Un esercizio emozionante, portato a termine con qualche piccola incertezza, che le è valso comunque un ottimo 16.900 (sesto migliore punteggio in questo attrezzo), che le permette di accedere alla finale in programma domenica. Finale alla palla anche per l’altra azzurra allenata a Fabriano da Julietta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, grazie a una esecuzione elegante e ben eseguita (p. 16.850 e settimo punteggio di specialità).

Nella seconda rotazione al cerchio, anche in questo caso è l’Agiurgiuculese a scendere in pedana per prima e porta a termine un’esecuzione incalzante e precisa, sostenuta fino all’ultimo secondo, che però la giuria non si sente di valutare più di p. 16.550. Poco importa per l’azzurra, che riesce comunque a conquistare il pass per la finale anche in questo attrezzo. Pe Milena Baldassarri, invece, seppur protagonista di un esercizio convincente e ben eseguito (p. 16.300), non riesce ad accedere alla finale di questa specialità.

La classifica all-around provvisoria (data dalla somma dei singoli esercizi) vede brillare Alexandra e Milena rispettivamente al 6° e 8° posto. Domani le altre due rotazioni alle clavette e nastro.

Leggiadre come Farfalle, grintose come Leonesse

Terminata la competizione individuale, è stata la volta delle squadre impegnate nella prima rotazione ai 5 cerchi. A dominare la classifica provvisoria del concorso generale chi potrebbero esserci se non loro: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Beatrice Tornatore, Martina Santandrea, Agnese Duranti e Anna Basta.

Questo pomeriggio le azzurre sono state protagoniste di una prova al limite della perfezione, sulle note de “Il Lago dei Cigni”, valsa loro il punteggio di 18.800 (accedono così alla finale con il miglior punteggio) e uno strabiliante 10 – il massimo – nella nota parziale delle difficoltà. Uno stato di forma altissimo per le ginnaste allenate da Emanuela Maccarani, che in alcune interviste rilasciate recentemente, non si sono di certo risparmiate dal dichiarare che ai Mondiali di Pesaro andranno con l’obiettivo di vincere e battere la famigerata Russia.

Al secondo posto della classifica parziale il Giappone (p. 18.050), terzo posto per la Bielorussia (p. 17.950). La Russia, qui presente con la seconda squadra, è momentaneamente quarta, mentre la Bulgaria, incappata in un fuori pedana è sesta (p. 16.150). Domani seconda rotazione con il misto (3 palle e 2 funi).

Giuseppe Suma