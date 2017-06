Accordo con Discovery: TIM diventa il primo Olympic Mobile Broadcaster d'Europa

Discovery Communications e TIM hanno annunciato oggi un’importante partnership che renderà i Giochi Olimpici disponibili a sempre più persone e attraverso sempre più schermi. Si tratta del primo accordo nato e concepito per gli operatori di telefonia mobile di tutta Europa, grazie al quale i clienti di TIM avranno accesso privilegiato ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 e Tokyo 2020.

" La partnership con la più grande compagnia di telefonia in Italia contribuirà a offrire la migliore esperienza di visione dei Giochi Olimpici a milioni di utenti. Questo primo accordo mondiale rappresenta una vittoria soprattutto per i fan che vogliono fruire di contenuti esclusivi dei Giochi ovunque e quando lo desiderano. (Jean-Briac Perrette, Presidente e CEO di Discovery Networks International) "

Come "Official Mobile Broadcaster", TIM avrà l'opportunità di legare in via esclusiva il suo brand a quello dei Cerchi Olimpici, offrendo ai propri clienti un’esperienza di visione unica, con un accesso esclusivo in qualsiasi momento a un canale dedicato di news e highights e a contenuti “short form”, permettendo così ai tifosi di seguire i loro eroi nazionali a casa, online e da mobile.

Questo primo accordo è un passo importante per Discovery, nell’ottica di creare la migliore esperienza di visione possibile dei Giochi Olimpici coinvolgendo tutti gli appassionati con contenuti locali, personalizzati e su tutti gli schermi.

L’accordo “pioneristico” permette a TIM di avere una brand affiliation diretta con il movimento Olimpico durante tutto il ciclo 2018-2020, a partire dai Giochi Invernali di PyeongChang 2018 del prossimo febbraio, offrendo ai propri clienti accesso in tempo reale alle ultime notizie sui protagonisti Olimpici nazionali.

" Questo accordo è un’ulteriore dimostrazione di quanto le Olimpiadi rappresentino un evento di primaria importanza per il pubblico italiano. Il sodalizio con un brand e un’azienda come TIM riportano al centro dell’attenzione mediatica italiana quello che è l’evento sportivo per eccellenza da oltre un secolo. Gli spettatori italiani si meritano una Olimpiade '10 e lode', tenuto anche conto che lo sport italiano si presenta a PyeongChang 2018 con una squadra molto forte e con grandi ambizioni. (Alessandro Araimo, General Manager Discovery Italia) "

I clienti TIM, inoltre, avranno accesso immediato a Eurosport Player, e potranno quindi accedere direttamente dal decoder TIMVISION ai due canali tematici Eurosport 1 e Eurosport 2 e alla programmazione completa di tutte le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport Player, tra cui i tornei del Grand Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open), i Campionati Mondiali FINA di Nuoto e IAAF di Atletica, l’EuroCup di Basket e tutte le discipline invernali.

Inoltre sarà possibile seguire la programmazione di Eurosport dedicata al Ciclismo con oltre 300 ore live delle 21 tappe dei tre Grandi Tour (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta de Espana) oltre a tutte le altre principali Classiche del grande ciclismo internazionale.

Con TIM si potrà assistere, gratuitamente per il primo anno, agli eventi di Eurosport Player più emozionanti e vivere un’esperienza multidimensionale e immersiva grazie alla modalità multicam e a contenuti aggiuntivi come news, highlights e short form. Una copertura completa, di ogni momento e da ogni angolazione.

La partnership strategica renderà disponibile ai clienti TIM attraverso Eurosport Player la visione dei prossimi Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 e quelli estivi di Tokyo 2020 - con oltre 4.000 ore di trasmissione – direttamente in mobilità e sullo schermo di casa, con il decoder TIMVISION.

Con questa iniziativa TIM inaugura così la nuova sezione Sport di TIMVISION e sarà l’unico operatore in Italia ad offrire tutta la programmazione sportiva premium di Eurosport Player in bundle con i propri servizi di connettività ultraveloce a un prezzo esclusivo.

L’accordo rafforza la strategia di TIM per la diffusione di servizi innovativi e conferma il suo ruolo di abilitatore tecnologico grazie alle reti ad altissima velocità, avvicinando sempre più famiglie ai contenuti premium per un intrattenimento di qualità.