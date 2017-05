Ashe, Magic Johnson e Louganis, l'HIV e lo sport olimpico

L’8 aprile 1992 il tennista Arthur Ashe dichiarava al mondo di aver contratto il virus dell’HIV (virus dell’immunodeficienza umana) e di essere malato terminale di AIDS. Ashe, vincitore nella sua carriera di tre Slam, morì meno di un anno dopo, il 6 febbraio 1993, e fu una delle prime vittime note di questa malattia, diffusasi prima in Africa poi nel resto del mondo a partire dagli anni ‘80.

Ricordando l’atleta e le migliaia di persone che ancora oggi muoiono per quella che è una delle principali piaghe del XXI secolo, nel nostro viaggio nel tempo nella storia olimpica di questa settimana parliamo di come l’epidemia di AIDS, che dagli anni ’80 ad oggi ha coinvolto diversi milioni di persone, abbia influenzato anche il mondo dello sport e di come le storie di grandi campioni abbiano contribuito ad aumentare la prevenzione verso le malattie infettive.

Inizialmente si credeva che il virus potesse essere contratto solo da alcune categorie di persone: omosessuali, haitiani, eroinomani ed emofiliaci. Ashe non faceva parte di alcuna di queste “etichette” e contrasse l’HIV dopo una trasfusione subita durante un’operazione al cuore nel 1988. Decise, però di non dire nulla per i successivi quattro anni. Oltre ad essere il primo volto noto dello sport a rendere nota la propria sieropositività, rappresentò dunque un caso eccezionale in quanto eterosessuale, aprendo così gli occhi al mondo sul fatto che le possibilità di contagio fossero molto più alte di quanto si pensasse e che quindi la malattia stava diventando una piaga trasversale.

Il "caso" Louganis

Il suo non fu comunque un caso isolato visto che negli stessi anni in cui il vincitore di Wimbledon 1975 combatteva la sua battaglia contro un morbo che al giorno d’oggi colpisce quasi 40 milioni di individui sulla terra, un altro atleta di fama mondiale finiva al centro di uno scandalo per aver nascosto la propria sieropositività. Si tratta del tuffatore Greg Louganis, quattro volte oro olimpico e cinque volte campione mondiale tra il 1976 e il 1988.

La pietra dello scandalo fu un fatto accaduto durante i Giochi del 1988. A Seul, infatti, lo statunitense si ferì colpendo il trampolino durante un tuffo nella fase eliminatoria, ma invece che ritirarsi dalla competizione, si fece medicare a bordo vasca, concluse le qualificazioni e riuscì ad entrare in finale. L'episodio, che al tempo lo aveva reso una specie di eroe in patria, fu oggetto di molte critiche quando nel 1994 Louganis dichiarò al mondo di essere sieropositivo e di esserne a conoscenza da diversi anni.

L’accusa che gli venne mossa fu quella di aver consapevolmente messo a repentaglio la salute di coloro che lo medicarono e degli altri atleti in gara visto che si era tagliato nell’impatto col trampolino e aveva perso sangue una volta entrato in acqua.

L’HIV è un virus a bassa contagiosità e per trasmettersi necessita lo scambio di liquidi organici quali il sangue e lo sperma, il semplice contatto tra il sangue infetto e la superficie cutanea non genera invece infezione. Il gesto di Louganis, dunque, non causò effettive conseguenze, ma contribuì a tenere alta l’attenzione su un problema su cui il mondo dello sport si era già dovuto interrogare due anni prima.

La "Magic Johnson rule"

All’inizio della stagione agonistica 1991-1992, infatti, la stella dei Los Angeles Lakers Magic Johnson scoprì, in un controllo di routine, di aver contratto l’HIV. Nonostante la positività al virus Johnson non era malato di AIDS (l’AIDS è lo stadio finale dell’HIV e non è detto che tutti coloro che contraggono il virus vi arrivino), ma i medici gli consigliarono comunque di lasciare l’attività sportiva per evitare di mettere troppo sotto stress il suo sistema immunitario.

Dopo ulteriori accertamenti, nel gennaio del 1992 Johnson annunciò il ritiro dall’attività agonistica, ma il supporto dei tifosi, che votarono affinché prendesse parte all’All Star Game, lo convinse a tornare in campo. Nonostante le perplessità degli altri giocatori, Karl Malone in testa, che temevano che in uno scontro di gioco Johnson potesse tagliarsi e sanguinare, la stella dei Lakers tornò sul parquet e, come se non bastasse, al termine dell’incontro fu nominato miglior giocatore dell’All Star Game per la seconda volta in carriera. Johnson era ufficialmente tornato e, nonostante i pareri di tutti coloro che gli avevano consigliato di lasciare l’attività sportiva, il playmaker prese parte anche ai Giochi di Barcellona 1992, stravinti dalla nazionale a stelle e strisce, che da allora prendeva il nome di Dream Team.

In parallelo al suo ritorno in campo, l’NBA si dotò però di una nuova regola, chiamata ufficiosamente Magic Johnson rule, che imponeva ad un giocatore sanguinante o con la maglia insanguinata di lasciare immediatamente il campo e rientrare solo dopo essere stato medicato. Oggi questa regola è presente nella normativa di quasi tutti gli sport di contatto non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo e ha segnato un notevole passo avanti nella prevenzione verso l’AIDS e tutte le malattie trasmissibili allo stesso modo. Non è stata inoltre l'unica norma volta a tutelare la salute di chi lavora nel mondo dello sport visto che quasi in parallelo si è deciso di dotare di guanti gli arbitri della boxe, che spesso durante un incontro vengono a contatto con pugili feriti.

Ashe fu lo sfortunato pioniere di un gruppo di sportivi che contrassero l’HIV. Lui, agli albori delle cure mediche per la sieropositività e l’AIDS non ce la fece, ma nel frattempo la medicina ha fatto passi da gigante e già i casi di Johnson e Louganis sono la testimonianza del fatto che, se preso in tempo, l’HIV non solo non è mortale, ma non è nemmeno così invalidante come altre malattie: può essere assimilato al rango di una patologia cronica come il diabete e non è affatto incompatibile con lo sport. Le terapie farmacologiche, comunque, sono fondamentali, anche se non sostituibili a una corretta prevenzione; quello che non deve mancare mai, infine, nei confronti di chi si ammala è il sostegno: la storia di Ashe, Johnson e Louganis insegna che demonizzazione e ghettizzazione non servono a niente.