Cesare Rubini, un mito fra basket e pallanuoto: dal Settebello all'Olimpia Milano

Ci sono campioni che diventano talmente grandi da venire inseriti nella Hall of Fame del proprio sport così che le loro imprese rimangano nella memoria collettiva, ma c’è anche chi nella propria carriera riesce a fare di più. Nel nostro primo viaggio nel tempo della storia olimpica di questo 2016 vi raccontiamo di Cesare Rubini, pallanuotista e cestista prima, tecnico e dirigente federale di basket poi, che ad oggi è uno dei pochissimi atleti al mondo ad essere inserito nella Hall of Fame di due diverse discipline.

Nato a Trieste nel 1923, Rubini inizia la sua carriera sportiva come cestista, ma ben presto la sua più grande passione diventa la pallanuoto. Lo scoppio della seconda guerra mondiale ferma per alcune stagioni tutti i campionati e le manifestazioni internazionali, ma una volta terminato il conflitto Rubini torna a esprimersi ad alto livello in entrambi gli sport. Nel 1946 si mette al collo la medaglia d’argento agli Europei di basket di Ginevra, mentre a settembre 1947 sale sul gradino più alto del podio con la Nazionale di pallanuoto agli europei di Montecarlo.

L’anno successivo, il 1948, è quello delle Olimpiadi di Londra e la concomitanza temporale fra i tornei di basket e pallanuoto costringe Rubini a una scelta. Il suo amore per la piscina e le maggiori chance di vittoria della nazionale di pallanuoto, ribattezzata Settebello proprio in quella occasione, portano Rubini a scegliere di giocare nel gruppo capitanato da Mario Majoni.

Arrivata come una delle favorite, l’Italia non delude le aspettative e conquista la prima vittoria olimpica azzurra in questo sport. Da qui in poi una serie di importanti risultati contribuisce alla nascita del mito del Settebello e, di pari passo, alla crescente popolarità di Rubini come giocatore. Tesserato per la Canottieri Olona di Milano, tra un match e l’altro di pallanuoto Rubini colleziona vittorie e risultati con l’Olimpia Milano di Adolfo Bogoncelli. Dal 1950 al 1954 vince cinque scudetti consecutivi e nel bel mezzo di questa serie conquista la medaglia di bronzo con la Nazionale di pallanuoto alle Olimpiadi di Helsinki 1952.

Il quarto posto del Settebello a Melbourne 1956 è l’ultima apparizione olimpica da giocatore di Rubini, che dall’anno successivo si dedica esclusivamente al ruolo di allenatore. In campo ha in un certo senso sempre privilegiato la pallanuoto, ma è il basket a renderlo grande come coach. Sulla panchina dell’Olimpia vince nove scudetti e proietta il team milanese nel panorama internazionale grazie alla vittoria della Coppa dei Campioni del 1966 e alle Coppe delle Coppe del 1971 e del 1972. Il suo lavoro non è solo in campo, ma anche fuori visto che molti vedono in Rubini il primo ad aver introdotto nel basket una mentalità professionistica. Nel 1973 diviene dirigente della Federazione Italiana di Pallacanestro e con il suo lavoro contribuisce ai risultati ottenuti dalla Nazionale di basket negli anni ‘80.

La carriera di allenatore nel basket non gli permette di realizzare uno dei suoi sogni più grandi, quello di sedere sulla panchina del Settebello in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, ma gli regala una fama planetaria e gli permette di entrare nel 1993 nella Neismith Memorial Basketball Hall of Fame. Nonostante la sua carriera in acqua sia terminata ben prima, il riconoscimento come pallanuotista tarda ancora sette anni, ma nel 2000 Rubini viene inserito anche nella FINA Hall of Fame.

Scompare nel 2011, due anni prima di essere insignito un altro titolo, l’inserimento nella Hall of Fame della FIBA, la Federazione Internazionale di Basket. Il mondo che lascia è ormai completamente diverso, eppure nonostante l’iper professionismo raggiunto da molti sport ci sono ancora atleti che, come Rubini, provano a cimentarsi ad alto livello in diverse discipline. Tra i casi più recenti ricordiamo quello dell’atleta americana Lolo Jones, due volte oro ai mondiali indoor di atletica negli ostacoli e oro mondiale nel bob ai campionati di St.Moritz del 2013 e quello di Nasser Al Attiyah, cinque volte olimpionico nel tiro a volo, medaglia di bronzo a Londra 2012 e due volte vincitore della Dakar nella categoria auto (e regolarmente al via da campione uscente anche quest'anno), a riprova che i tempi passano, le cose cambiano, ma le ambizioni e lo spirito degli sportivi, sotto molti punti di vista, rimangono gli stessi.