Coni, domani assemblea elettiva: Malagò strafavorito per bis

Il Coni decide domani la sua guida per il prossimo quadriennio. Sarà un plebiscito per Giovanni Malagò che potrà continuare così il suo lavoro. Quella di Sergio Grifoni, 79enne ex presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso), infatti è una candidatura di bandiera. Il più anziano aspirante della storia alla presidenza del Coni sa infatti benissimo che battere Malagò è un'impresa, come da lui stesso ammesso, "sovrumana" ed approfitterà dell'assemblea elettiva a Palazzo H, dove prenderà la parola per primo, per spiegare quelle che a suo dire sono le cose che non vanno nello sport italiano. Lì finirà la sua avventura poi ci sarà la riconferma di Malagò.

L'attuale numero uno dello sport italiano, dopo aver superato a sorpresa Raffaele Pagnozzi quattro anni fa, è riuscito a compattare tutti, o quasi. A rendere merito al suo lavoro nel Consiglio nazionale odierno è stato anche il suo predecessore Gianni Petrucci, che all'epoca lanciò la candidatura del 'delfino' Pagnozzi poi battuto da Malagò. "Sei stato bravo, sei un grande lavoratore, sei uno stakanovista. Hai avuto risultati straordinari in questo quadriennio, hai triplicato quello che abbiamo lasciato e non era facile - ha detto - mi hai superato in tutto, complimenti".

2012 PetrucciLaPresse

Con la cicatrice dello stop alla candidatura di Roma per i Giochi del 2024 da parte del Campidoglio ancora completamente da rimarginare Malagò, inguaribile ottimista, pensa al futuro. L'alto livello con i Giochi Invernali di Pyeongchang 2018 e quelli di Tokio 2020, migliorare la pratica sportiva e la cultura sportiva e riformare il sistema con le componenti perché "ci sono troppi aspetti che finiscono per ingessare anche burocraticamente". Con l'elezione scontata di Malagò la battaglia sarà fra i presidenti federali per un posto in Giunta (il Consiglio dei Ministri dello sport, ndr), dove per la prima volta non ci sarà il calcio. I candidati sono Sabatino Aracu (Fisr), Angelo Binaghi (Fit), Franco Chimenti (Fig), Renato Di Rocco (Fci), Alfio Giomi (Fidal), Ugo Claudio Matteoli (Fipsas), Gianfranco Ravà (Ficr), Flavio Roda (Fisi) e Luciano Rossi (Fitav). I posti sono 5. Alcuni 'big' quindi resteranno sicuramente fuori.