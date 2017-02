Cosa resterà delle Olimpiadi? I debiti e la desolazione di Rio 2016

I Giochi Olimpici di Rio 2016 sono stati una vera e propria rivoluzione nel mondo a cinque cerchi non solo per la caratura degli atleti che pian piano si sono susseguiti nelle competizioni ma anche, e soprattutto, per la riuscita organizzazione di un evento così importante pur in un territorio ostico. La città di Rio infatti, fino a poco tempo prima della rassegna olimpica non si era fatta trovare totalmente pronta ad ospitare i giochi, con ritardi nella costruzione di impanti e villaggio olimpico, combattendo contro corruzione, malelingue e il degrado ambientale di alcune zone della città.

Eppure oggi, dopo un’Olimpiade riuscita è tempo di tracciare i bilanci e Rio cosa ha ricavato da questi giochi? La rassegna era un’opportunità anche per veder rifiore una terra splendida, spesso lasciata all’imbarbarimento che in questa maniera avrebbe avuto la chance di tornare a brillare. Poi però bisogna guardare la in faccia la realtà, che è questa.

Lo stadio Maracana, tempio del calcio, dopo i giochi di RioLe Buzz

" Durante le Olimpiadi la città ha cercato di far funzionare il tutto. Ma appena finito i giochi, tutto è crollato "

Oliver Stuenkel, è un docente di relazioni internazionali all'Università Getulio Vargas e lui, come tanti altri promotori e lavoratori ai giochi sono ancora in attesa di uno stipendio che forse non arriverà mai.

Con i giochi quanto è cambiata l’immagine di Rio?

Con Rio 2016, che si aggiunge ai Mondiali del 2014, Rio ha mostrato la sua faccia ludica: le spiaggie, il caldo, il carnevale e la vita suadente ma la criminalità è aumentata, così come l’inquinamento e la corruzione che aleggia sullo spettro degli impianti olimpici.

Cosa resterà di questi edifici?

Il Parco Olimpico ad oggi è una città fantasma eppure stabilimenti costati 800 milioni di dollari sarebbero pututi essere riutilizzati in altre maniere che ne avrebbero giustificato almeno una porzione del costo. Il Villaggio Olimpico, cioè le residenze che hanno ospitato gli atleti dei giochi, sono costate veramente tanto e adesso sono deserte. L’idea era quella di rivendere gli appartamenti ma su più di 3.600 dipartimenti, solo il 7% è stato occupato. Nemmeno tassi agevolati e mutui bassi hanno fatto sì che il villaggio si riempisse eppure le favelas sono sempre più piene e dei Giochi forse resterà quel ricordo che nemmeno i coriandoli del carnevale sono riusciti a coprire. E non copriranno nemmeno questo.

La piscina del 23esimo oro di Micheal Phelps, oggiLe Buzz