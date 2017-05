Da Atene 1896 a Rio 2016, che cosa è cambiato nella forma e nello spirito dei Giochi Olimpici

A Rio 2016 i Giochi Olimpici dell’età moderna spegneranno 120 candeline, tanti sono gli anni trascorsi dalla prima edizione tenutasi ad Atene nel 1896. Da allora molte cose sono cambiate e le Olimpiadi hanno spesso dovuto adattarsi ai mutamenti del mondo circostante; nonostante i 120 intensissimi anni di vita, la manifestazione è però riuscita a mantenere ancora alcuni dei tratti che avevano caratterizzato i primi Giochi. A -100 giorni dalla cerimonia di apertura di Rio 2016, nel nostro viaggio nel tempo nella storia olimpica di questa settimana vediamo allora che cosa è cambiato e che cosa no nei Giochi Olimpici da Atene 1896 fino ai giorni nostri.

Le Olimpiadi, da sempre un modo per abbellire la città

I primi Giochi Olimpici dell’epoca moderna si aprirono il 6 aprile 1896 con la cerimonia d'inaugurazione nello stadio Panathinaiko di Atene e si conclusero il 15 dello stesso mese con la cerimonia di chiusura. Allora come oggi, in occasione della manifestazione la città era stata tirata a lucido. Gli enormi interventi di riqualificazione urbanistica che caratterizzano l’organizzazione delle Olimpiadi dei giorni nostri erano ancora lontani a venire, ma in vista dei Giochi le strade della capitale greca erano state ripulite e le vie principali dotate di moltissimi lampioni e torce volti a garantire l’illuminazione anche nelle ore serali.

La cerimonia di apertura

A dare il via alla manifestazione fu l’allora re di Grecia Giorgio I, ai cui lati, sulla tribuna d’onore, sedevano il principe ereditario Costantino, il re Leopoldo II del Belgio e il principe Edoardo del Galles (futuro re Edoardo VII del Regno Unito). Era dunque già in uso, alle origini dei Giochi, che ad aprire la manifestazione fosse un’importante autorità politica locale e che all’evento presenziassero dei capi di stato, esattamente come oggi. La cerimonia di apertura, spesso uno dei momenti più emozionanti dell’intera Olimpiade, comparve per la prima volta ad Atene 1896 per poi sparire a Parigi 1900 e a Saint Louis 1904.

La fiamma olimpica e la staffetta dei tedofori

Sullo stadio olimpico di Atene, che per dieci giorni ospitò le competizioni, non bruciava però la fiamma olimpica, simbolo dei Giochi dell’antichità e introdotta, ai giorni nostri, solo ad Anversa 1920. Addirittura più recente l’invenzione della staffetta dei tedofori, che facciamo risalire ai Giochi di Berlino 1936. Le Olimpiadi erano uno dei fiori all’occhiello della propaganda nazista e gli organizzatori decisero di dilatare il più possibile la durata dell’evento, così che le trasmissioni radio relative alle Olimpiadi del ‘36 iniziarono ben prima delle gare. Tre radio reporter affiancati da altrettanti operatori radiofonici e autisti vennero mandati a Olimpia e da lì partirono il 16 luglio 1936 in direzione di Berlino per raccontare passo dopo passo il viaggio della fiaccola; la comitiva giunse a destinazione l'1 agosto, giorno della cerimonia di apertura.

Dilettantismo, doping e giuramenti

A differenza di quanto accade ai giorni nostri, ad Atene 1986 la medaglia (attribuita solo al primo e al secondo, non c’erano premi per il terzo) era l’unica ricompensa cui l'atleta poteva ambire nella sua carriera sportiva. Fino al 1992 i Giochi Olimpici furono infatti riservati ai dilettanti e non potevano dunque prendervi parte sportivi di professione. A questo proposito vale la pena di raccontare la curiosa storia di Carlo Airoldi, corridore specializzato nel fondo, che, deciso a partecipare alle Olimpiadi, nel 1896 partì da Saronno e arrivò ad Atene a piedi, per poi scoprire di non poter gareggiare a causa di un premio in denaro ricevuto per la vittoria della corsa Torino-Barcellona; il premio, pari circa al costo del biglietto del treno per tornare da Barcellona a Milano, l’aveva reso, agli occhi del comitato organizzatore, un professionista.

Oggi, come ben sappiamo, è tutto diverso e non è raro vedere sui podi olimpici atleti che ricevono stipendi milionari dagli sponsor o dai club in cui militano. A compensare parzialmente la perdita dell’originario spirito olimpico sono stati però introdotti, a partire da Anversa 1920, il giuramento degli atleti, quello degli arbitri (Sapporo 1972) e quello degli allenatori (Londra 2012).

Il testo è piuttosto breve, ma le poche righe che lo compongono ci permettono di soffermarci su un'altra questione importante, quella relativa al doping.

"A nome di tutti i concorrenti, prometto che prenderò parte a questi Giochi Olimpici rispettando e osservando le regole che li governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività per uno sport senza doping e senza droghe, per la gloria dello sport e l'onore della mia squadra."

Dalle parole che ogni quattro anni un atleta pronuncia durante la cerimonia di apertura (ogni due se si considerano anche i Giochi Invernali) si desume un altro cambiamento rispetto al passato; oggi quello della lotta al doping è uno dei primi obiettivi delle federazioni sportive di tutto il mondo, mentre nel 1896 la questione non veniva nemmeno presa in considerazione. A provarcelo c’è un episodio relativo alla maratona di St Louis 1904, al termine della quale l’allenatore dell’americano Thomas Hicks raccontò pubblicamente di aver dovuto per ben due volte, durante il percorso, aiutare il suo atleta con delle iniezioni di solfato di stricnina.

Non cambiano gli sport... E nemmeno i vincitori

In tutto questo stravolgimento ideale è curioso vedere come nel programma del 2016 saranno presenti ancora tutti gli sport del 1896. Sono cambiate le discipline, sono state aggiunte alcune gare e soprattutto, rispetto ad allora, le competizioni sono sia maschili che femminili, ma atletica, ciclismo, ginnastica, lotta, nuoto, scherma, sollevamento pesi, tennis e tiro a segno c’erano allora e, nonostante il passare dei tempi, ci sono ancora.

Alle prime Olimpiadi scesero in gara 241 atleti in rappresentanza di 14 nazioni e nonostante il numero relativamente esiguo di partecipanti e la distanza geografica, a vincere il medagliere furono gli Stati Uniti, nazione regina dei Giochi da allora fino ad oggi.