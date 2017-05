Da Jury Chechi a Josefa Idem, cosa fanno i nostri ex campioni olimpici dopo il ritiro

Quali che siano i risultati sportivi dei prossimi mesi, l’anno che verrà rappresenterà senza dubbio una svolta per lo sport azzurro visto che sarà quello dell’addio delle due atlete simbolo dell’Italia dell’ultimo decennio, Federica Pellegrini e Tania Cagnotto (inserite negli Awards di Eurosport come candidate ad atleta italiana dell'anno). Entrambe hanno più volte palesato l’intenzione di mettere la parola fine alla propria carriera al termine dei Giochi di Rio così da uscire di scena in grande stile, ma nessuna delle due ha spiegato con precisione quello che intende fare una volta appeso il costume al chiodo. Nell’attesa di sapere quelle che saranno le loro decisioni per il futuro, in questo fine 2015 diamo allora uno sguardo indietro nel tempo e andiamo a vedere che cosa stanno facendo ora alcuni fra i nostri campioni olimpici che hanno terminato la loro carriera proprio alla fine di un'edizione dei Giochi.

Armin Zöggeler, sempre in azzurro, ma da direttore tecnico

Leggenda dello slittino, portabandiera azzurro ai Giochi di Sochi, il carabiniere altoatesino in Russia ha vinto la sua sesta medaglia consecutiva in sei edizioni dei Giochi invernali. Primatista di tutti i tempi sotto questo punto di vista, Zöggeler ha concluso la stagione invernale 2013-2014 per poi abbandonare ufficialmente le competizioni a ottobre 2014, prima dell'inizio della stagione successiva. A settembre del 2015 è uscito il suo primo libro, “Ghiaccio, acciaio, anima”, e nello stesso periodo è iniziata la sua avventura come direttore tecnico della nazionale italiana di slittino.

Josefa Idem, una breve e tormentata carriera da Ministro

Medagliata olimpica sia con l’Italia che con la Germania, Josefa Idem ha abbandonato lo sport agonistico al termine dei Giochi di Londra 2012. Impegnata in politica già dal 2001 come assessore allo sport del comune di Ravenna, la Idem nel 2013 è stata eletta senatrice della Repubblica Italiana. Nei primi mesi del governo Letta ha ricoperto il ruolo di Ministro delle Pari Opportunità, delle Politiche Giovanili e dello Sport. Tanto, però, è stata lunga la sua carriera sportiva, quanto è stata breve quella al ministero visto che, circa due mesi dopo la sua elezione in Senato e la conseguente nomina ministeriale, Josefa è stata costretta a dimettersi a causa di presunte irregolarità relative al pagamento di IMU di alcuni immobili di sua proprietà. Pur avendo rinunciato al Ministero, Josefa Idem è ancora una senatrice del PD ed è membro della settima commissione permanente che si occupa di istruzione pubblica e beni culturali.

Giovanna Trillini, allenatrice di una campionessa olimpica

In carriera vanta quattro ori olimpici e proprio sulla pedana di Pechino 2008 la Trillini ha voluto che avesse fine la sua carriera. L’ultima performance è stata quella di una finale per il bronzo persa contro la connazionale Margherita Granbassi, poi l’abbandono dell’attività agonistica per passare a quella di allenatrice, o meglio di maestra di scherma. Quattro anni per poi arrivare ad allenare, nel dicembre 2012, la numero 1 del momento, Elisa Di Francisca, reduce dal trionfo di Londra 2012.

Giusi Malato, il dubbio esonero dall’Orizzonte Catania

Nel 2004, dopo l’oro di Atene, ha detto addio alla Nazionale. Storico centroboa dell’Orizzonte Catania, la squadra più titolata di sempre nella pallanuoto femminile, Giusi Malato è stata una delle grandi protagoniste dell’oro del Setterosa guidato da Pier Luigi Formiconi. Una volta appesa la calottina al chiodo al termine del campionato 2004-2005 la Malato è divenuta allenatrice dell’Orizzonte Catania, ma nonostante il titolo italiano ed europeo nel 2008 il club ha deciso di esonerarla, forse a causa dei troppi impegni che l’ex numero 9 avrebbe dovuto affrontare per la nascita del figlio Diego. Ben lungi dall’arrendersi, la prima giocatrice donna ad aver vinto la Calottina d’Oro (il premio assegnato al miglior pallanuotista al mondo) è tornata in acqua la stagione successiva come giocatrice-allenatrice a Messina. Da poche settimane è uscito in edicola il libro che racconta la sua carriera “9, il leader” e a oggi l’ex centroboa del Setterosa gestisce un impianto polisportivo a Catania.

Jury Chechi, dagli anelli alle vigne

Il Signore degli Anelli, portabandiera azzurro e medaglia di bronzo ad Atene 2004 e medaglia d’oro ad Atlanta 1996, ha lasciato l’attività proprio al termine delle Olimpiadi greche. La sua ultima gara fu caratterizzata dalle polemiche visto che lo stesso Chechi si mostrò palesemente contrariato, ma non per se stesso, dal verdetto dei giudici, che assegnarono la medaglia d’oro al greco Dimosthenis Tampakos invece che al bulgaro Jordan Jovtchev. A differenza di tanti altri campionissimi, al termine della carriera sportiva Chechi non ha intrapreso la strada di allenatore, preferendo invece quella di…. Viticoltore. L’ex azzurro della ginnastica ha infatti aperto un agriturismo nelle Marche, l’”Agriturismo Colle del Giglio” e ha iniziato a produrre dei vini propri.

Antonio Rossi, alla guida dello sport lombardo

Anche lui portabandiera azzurro, questa volta a Pechino 2008, anche lui ritiratosi dopo la sua ultima performance olimpica. Dopo l’addio alle competizioni Rossi si è dedicato alla politica a livello Regionale. Nel 2013 si è infatti candidato con la lista civica “Maroni Presidente” e dopo essere stato eletto ha ottenuto l’incarico di assessore allo sport per la Regione Lombardia.

Flavia Pennetta, sarà addio olimpico?

Il suo addio al tennis l’ha annunciato nel modo più plateale possibile dopo la vittoria agli US Open, ma non è detto che prima di appendere la racchetta al chiodo Flavia voglia togliersi lo sfizio di difendere i colori azzurri a Rio 2016. L’ipotesi per il momento rimane piuttosto remota, ma uno spiraglio si è avuto dalle dichiarazioni della stessa Pennetta. Che il suo addio allo sport si trasformi nell’ennesimo addio olimpico?

E il futuro di Fede e Tania come sarà invece? Facile immaginarle a bordo vasca, soprattutto per quel che riguarda la Cagnotto, che potrebbe decidere ancora una volta di seguire le orme di papà Giorgio e guidare, in un futuro, la Nazionale di tuffi. Per la Pellegrini invece più probabile un incarico da dirigente sportiva, anche alla luce dello stretto legame con il presidente del CONI e dell’Aniene Giovanni Malagò. Certo, la cosa migliore per tutti, almeno per il momento, sarebbe vederle ancora in vasca anche per il prossimo ciclo olimpico. Tokyo 2020 non è poi così lontana…