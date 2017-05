Barcellona 1992, Jugoslavia esclusa per la guerra: "Ci tennero all'oscuro fino all'ultimo"

Il 25 giugno 1991 la Croazia dichiarava l’indipendenza e diveniva, dopo la Slovenia, il secondo Paese a staccarsi dalla Repubblica Federale di Jugoslavia. A differenza di quello sloveno, il distacco croato arrivò accompagnato da una lunga serie di stragi e violenze e il conflitto con la Serbia si allargò, a partire dal 1992, andando a coinvolgere anche la Bosnia. Nel mentre di tutto questo a Barcellona fervevano i preparativi per le Olimpiadi e, come conseguenza della dimensione globale assunta nel tempo dalla manifestazione, il dramma jugoslavo entrò a pieno diritto nei Giochi. Il 31 maggio di 24 anni fa il Comitato Olimpico Internazionale decretava l’esclusione della Jugoslavia (ormai formata dalle sole repubbliche di Serbia e Montenegro) dai Giochi e nel nostro viaggio nel tempo di questa settimana andiamo a scoprire di più su questa storia.

Ammessi solo negli sport individuali

L’embargo sportivo era esteso a tutte le nazionali e a tutti i club, che da un momento all'altro si trovarono nell'impossibilità di proseguire tornei e manifestazioni internazionali cui erano iscritti, ma la sanzione, secondo il pensiero di chi l'aveva impartita, doveva ricadere sullo Stato e non certo sui suoi atleti, spesso come tutto il resto della popolazione vittime del conflitto. Fu questo il motivo che portò a un accordo fra il CIO e il Comitato Olimpico della Jugoslavia che permise agli atleti di Serbia e Montenegro di essere ammessi ai Giochi a titolo personale, sfilando e gareggiando sotto la bandiera del CIO.

A casa il solo avversario del Dream Team

Diverso fu il discorso riguardante gli sport di squadra. Non essendo stata trovata una soluzione tanto efficace per salvare almeno l'aspetto sportivo, si optò per la scelta più drastica, l’esclusione. A livello olimpico, a farne le spese furono i tornei in cui la nazionale jugoslava era maggiormente competitiva e che videro sparire di colpo una delle candidate al titolo. Nel basket quella del 1992 fu l’Olimpiade del Dream Team statunitense, dominatore del torneo, che non trovò rivali nella sua corsa all’oro; è molto probabile che nemmeno una Jugoslavia al completo avrebbe potuto cambiare il risultato, ma se la sola Croazia arrivò alla medaglia d'argento, possiamo quantomeno dedurre che la nazionale campione del mondo a Buenos Aires 1990 avrebbe fatto sudare un po' di più Jordan e compagni.

Cosa sarebbe stato del Settebello?

La stessa sorte della nazionale di pallacanestro toccò a quella di pallanuoto, medaglia d’oro ai Giochi di Seul 1988 e Los Angeles 1984, ai Mondiali di nuoto di Perth e agli Europei di Atene 1991. A vincere il torneo olimpico di Barcellona fu il Settebello, che a sorpresa riuscì a battere la Spagna di Manuel Estiarte in finale, ma cosa accadde davvero in casa della Jugoslavia e cosa sarebbe potuto succedere se il tabellone partenti del torneo olimpico fosse stato al completo? A raccontarcelo, oggi, è Nikola Ribic, ai tempi mancino della Stella Rossa di Belgrado, tra i tredici in rosa ad Atene 1991.

" La notizia della squalifica era nell’aria da tanto tempo e all'interno della nazionale non si parlava d’altro. Ci stavamo allenando da un mese e mezzo quando un primo stop di dieci giorni ci aveva fatto sospettare il peggio, poi le sedute erano riprese, ma una mattina sul pullman abbiamo sentito alla radio che solo gli atleti di sport individuali avrebbero potuto partecipare ai Giochi. Quel giorno ci siamo allenati non so nemmeno come, poi a pranzo un dirigente sportivo è venuto a dirci che non era vero nulla. Si vede che volevano tenere gli atleti all’oscuro fino all’ultimo, perché alla fine a dirci che dovevamo stare a casa sono venuti quattro giorni prima della data fissata per la partenza. "

" Per quanto riguarda il Settebello, non c’è dubbio che fosse una squadra forte, ma negli ultimi anni non era mai riuscita a batterci e non la consideravamo l’ostacolo principale per il raggiungimento del nostro unico obiettivo, la medaglia d’oro. A preoccuparci era invece la Spagna, tanto che dedicavamo un’ora di ogni allenamento a provare schemi per neutralizzare la strategia a zona spagnola. "

Non solo Olimpiadi: gli Europei di calcio e la vittoria danese

Non furono, però, solo le Olimpiadi a vedere esclusa la Jugoslavia. Nello stesso anno dei Giochi di Barcellona si svolgevano in Svezia i Campionati Europei di calcio. Fu l’ultima edizione della manifestazione con otto squadre ammesse alla fase finale e tra queste otto squadre c’era quella jugoslava. L’embargo internazionale e la conseguente squalifica portarono al ripescaggio e, con grande sorpresa di tutti, alla vittoria della nazionale danese, rocambolesco epilogo sportivo, a migliaia di chilometri di distanza, della tragedia umana che si stava consumando nei Balcani.