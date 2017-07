Il CIO ha deciso: le Olimpiadi del 2024 e del 2028 saranno assegnate a Los Angeles e Parigi

Ora è ufficiale. Los Angeles e Parigi ospiteranno i Giochi Olimpici estivi. La decisione è arrivata quest’oggi a Losanna, dove i 78 membri del CIO hanno deliberato all’unanimità la proposta del comitato esecutivo sull’attribuzione dell’edizioni del 2024 e del 2028. Di conseguenze, Parigi e Los Angeles – rimaste come uniche candidate – si sono assicurate un’edizione a testa.

L’unico dettaglio che resta da decidere è quello dell’anno in cui le due città ospiteranno i Giochi. Una scelta che verrà effettuata il prossimo 13 settembre a Lima e stabilirà se Parigi tornerà a ospitare l’Olimpiade a 100 o 104 anni dall’ultima volta.

I prossimi Giochi Olimpici:

ANNO CITTA' OSPITANTE 2018: invernale Pyeongchang (Corea del Sud) 2020: estiva Tokyo (Giappone) 2022: invernale Pechino (Cina) 2024: estiva Parigi o Los Angeles 2026: invernale da assegnare 2028: estiva Parigi o Los Angeles

Discovery Communications ed Eurosport detengono i diritti multimediali esclusivi per 50 paesi e territori in Europa per le edizioni dei Giochi Olimpici dal 2018 al 2024

Allo stato attuale, sia Parigi che Los Angeles preferirebbero ospitare la manifestazione del 2024, con la capitale francese in vantaggio sulla città californiana. L’impressione è che, da qui a settembre, si arriverà a una mediazione che porterà negli States l’Olimpiade del 2028.