Il CIO vota per la doppia attribuzione: Parigi 2024 e Los Angeles 2028?

Con un voto all’unanimità, la commissione esecutiva del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si è espresso favorevolmente alla doppia attribuzione dei Giochi Olimpici del 2024 e del 2028, che in questo caso sarebbero organizzati dalle città di Parigi e Los Angeles, con il solo ordine da stabilire. A dichiararsi favorevole a questa soluzione è stato anche il presidente Thomas Bach, che da Losanna ha ricordato che al momento sono in gioco “due grandi progetti e due grandi città“.

Ad ogni modo, il voto tenutosi oggi era solamente indicativo, mentre la decisione definitiva a riguardo verrà presa nel mese di luglio. La soluzione, se accettata, permettere alle due città candidate di essere sicure di ospitare una edizione olimpica, ed è stata pensata per andare a risolvere il problema cronico delle candidature ritirate che hanno caratterizzato le ultime assegnazioni dei Giochi. Secondo i rumors emersi negli ultimi giorni Angeles potrebbe lasciare via libera a Parigi in cambio dell'edizione in programma 4 anni dopo