Il francobollo di Atene 1896, antenato di un commercio di oggetti olimpici in continua evoluzione

Il 6 maggio di 120 anni fa, nel 1896, il governo della Grecia rilasciava un francobollo per commemorare l’appena conclusa prima edizione dei Giochi Olimpici dell’età moderna. Al tempo, ovviamente, non lo sapevano ancora, ma quel francobollo commemorativo sarebbe diventato il primo di una lunghissima serie di gadget olimpici. Con le Olimpiadi ormai alle porte - mancano meno di 100 giorni - nel nostro viaggio nel tempo di questa settimana andiamo allora a ripercorrere la storia dei cimeli legati alle varie edizioni della manifestazione a cinque cerchi.

La collezione Samaranch, francobolli olimpici di tutte le epoche

Dal 1896 ad oggi per ogni edizione dei Giochi, estiva o invernale, sono state stampate una o più serie di francobolli commemorativi e tra i più grandi collezionisti di filatelia olimpica c'era un ex presidente del Comitato Olimpico Internazionale, lo spagnolo Juan Antonio Samaranch.

Appassionato di storia, nel 1993 ha voluto la realizzazione a Losanna di un Museo Olimpico che raccogliesse oggetti legati alla tradizione dei Giochi e ha donato all’ente buona parte dei pezzi della collezione di francobolli che oggi porta il suo nome.

I gadget più famosi di sempre, le mascotte

Nonostante il fascino senza tempo dei francobolli ufficiali, non c’è dubbio sul fatto che i gadget più famosi e più venduti di ogni manifestazione olimpica siano i pupazzi delle mascotte. Introdotta a partire dai Giochi invernali di Grenoble 1968, la mascotte è un animale o un’essere di non meglio definita specie che rappresenta in qualche modo lo spirito di quell’edizione olimpica. La prima mascotte a diventare pupazzo fu Waldi, il bassotto multicolore di Monaco 1972, un simbolo che doveva rappresentare allo stesso tempo l’allegria dei Giochi Olimpici unita alle tre qualità che dovevano contraddistinguere un atleta: la resistenza, la tenacia e l’agilità.

Come non ricordare poi l’orso Misha, immagine di Mosca 1980, o Sam, l’aquila americana che volava sull’edizione di Los Angeles 1984. Tra le più recenti, invece, non possiamo non citare Neve e Gliz, la palla di neve e il cubetto di ghiaccio delle olimpiadi invernali nostrane, Torino 2006, e Wenlock, l’alieno di Londra 2012.

Il business intorno a questi prodotti con il tempo si è fatto tale che per l’edizione di Pechino 2008 il Comitato Olimpico Cinese decise di realizzarne addirittura cinque, una per ogni cerchio olimpico.

Atlanta 1996 e il marchio Coca Cola

Con un giro d’affari per i soli “ricordini olimpici” di decine di milioni di dollari, le Olimpiadi sono ormai diventate un marchio che fa gola a qualsiasi casa produttrice e non è un caso se ogni edizione gli sponsor fanno a gara per mettere il proprio sigillo sulla manifestazione. Tra le Olimpiadi più griffate di sempre ricordiamo quella di Atlanta 1996, l’Olimpiade della Coca Cola.

La celeberrima casa produttrice di bibite produsse per l’occasione una quantità enorme di gadget, dagli immancabili palloni ai magneti per il frigorifero passando per le spille e, ovviamente, tutta una collezione di lattine.

Prezzi non certo nazional-popolari

Campioni di vendite nelle settimane dei Giochi, quando lo spirito olimpico pervade tutto e tutti, i gadget delle manifestazioni affollano negli anni successivi le pagine dei siti di vendita di prodotti usati. Si va dai pezzi da collezione agli oggetti più comuni, messi sul mercato da tifosi di tutto il mondo che dopo una decina di anni o anche meno sentono il bisogno di svuotare cantine e solai.

Non è raro, in queste situazioni, trovare i gadget olimpici a prezzi stracciati, ben diversi da quelli originali. Ad accomunare prodotti venduti e realizzati in ogni angolo del mondo sono spesso, infatti, prezzi tutt’altro che economici, come testimoniano i prodotti stessi dell’Olympic Shop, il negozio “ufficiale” dei Giochi Olimpici.

L’Olympic Shop, la casa dei gadget olimpici

Se state cercando qualcosa, una qualsiasi cosa, che abbia a che fare con i Giochi, Olimpici l’Olympic Shop di Losanna, all’interno del Museo voluto da Samaranch, è il luogo che fa per voi. Dai puzzle in 3D dell’antica Olimpia fino all’ombrello di Londra 1948, le mensole del negozio ospitano oggetti relativi a tutte le edizioni dei Giochi. Tra teli da mare e borse della spesa, segnaliamo una vera chicca, l’Olymic medal bib, un bavaglino con il disegno di una medaglia d’oro: per bambini ancora piccoli, ma con ambizioni molto grandi.