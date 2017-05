Inni Olimpici: dai Muse a Whitney Houston tutti i brani che hanno accompagnato i Giochi

Inni dei mondiali contro inni olimpici, quali preferite? Sì.. gli inni olimpici esistono. Forse non tutti se li ricordano, sicuramente non vi rimbombano nella mente come hanno fatto, invece, "Waka Waka" e simili, eppure quasi sempre a realizzarli sono stati artisti di grosso calibro. Nel nostro viaggio nel tempo di oggi andiamo a rivedere, anzi, a risentire, i più celebri brani che hanno accompagnato i Giochi Olimpici negli ultimi vent’anni.

Londra 2012 - Muse, "Survival"

“Race, life is a race and I’m gonna win.” “Una gara, la vita non è altro che una gara e io sto per vincere”. Con una sintesi perfetta dell’agonismo che caratterizza il mondo dello sport i Muse aprono il loro inno dei Giochi di Londra 2012. La canzone, conforme allo stile tipico della band, non ha certo le caratteristiche del tormentone, ma grazie al suo tono solenne "Survival" riesce perfettamente a mettere in note lo spirito di Londra 2012. I Muse hanno eseguito il pezzo allo Stadio Olimpico di Londra durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e l'hanno riproposta anche alla cerimonia di chiusura.

Pechino 2008 - Liu Huan e Sarah Brightman, "You and me"

Il motto dei Giochi è “One World, one dream” e la canzone che accompagna la manifestazione vuole essere fedele all’intento di abbracciare metaforicamente il mondo intero. Da una parte la star della musica pop cinese Liu Huan, dall’altra il soprano più noto di questi ultimi anni, Sarah Brightman. Per lei, che con il collega si esibisce durante la cerimonia di apertura della manifestazione, le Olimpiadi non sono una novità assoluta visto che già nel 1992 aveva duettato con José Carreras in un brano inserito nella compilation dedicata ai Giochi di Barcellona.

Atene 2004 - Bjork, "Oceania"

Un brano di nicchia, cantato dalla delicata voce di Bjork accompagna i Giochi Olimpici di Atene 2004. Il testo non fa chiaro riferimento ai Giochi o allo sport, ma parla dell’evoluzione umana a partire dall’acqua. Una canzone sul ritorno alle origini per i Giochi che riportano la fiamma Olimpica nel suo luogo d’origine.

Atlanta 1996 - Gloria Estefan, "Reach"

Tanto voluti dalla Coca Cola, che in Georgia ha la propria sede, i Giochi di Atlanta saranno ricordati come una delle edizioni peggio organizzate del dopoguerra. Autobus in ritardo, atleti che non arrivano in tempo alle gare e tanto altro ancora. A compensare alle pecche organizzative c’è però una colonna sonora d’eccezione. Durante la cerimonia di apertura Gloria Estefan esegue il brano "Reach", appositamente realizzato per l’occasione.

Atlanta 1996 - John Williams, "Summon the Heroes"

Uno dei più grandi compositori degli ultimi anni, autore fra le altre delle colonne sonore di Star Wars, E.T., Indiana Jones e Harry Potter, John Williams firma diversi brani che nel corso degli anni vengono inseriti nella colonna sonora dei Giochi Olimpici in terra statunitense, sua patria natale (Los Angeles 1984, Calgary 1988, Atlanta 1996 e Salt Lake City 2002). Nella cerimonia di apertura di Atlanta viene eseguita "Summon the Heroes".

Barcellona 1992 - Freddie Mercury e Montserrat Caballé, "Barcelona"

Non venne alla luce come inno olimpico visto che fu incisa nel 1987, ma il successo di questo brano e la popolarità del suo autore fecero in modo che questo brano venisse scelto come colonna sonora dei Giochi spagnoli del 1992. Le note del brano risuonarono ripetutamente per tutta la durata dei Giochi e la canzone, pur vecchia di cinque anni, balzò al secondo posto della classifica UK dei singoli più venduti. L’immortale fama dell’ex voce dei Queen ha fatto sì che "Barcelona" sia, ancora oggi, uno degli inni olimpici più conosciuti.

Seul 1988 - Whitney Houston, "One moment in time"

Scritta appositamente per i Giochi Olimpici di Seul 1988, le prime Olimpiadi che vedono contrapposti in campo USA e URSS dopo i boicottaggi delle edizioni di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, è una delle canzoni più celebri della scomparsa artista statunitense, tanto che molti ignorano addirittura l'origine del brano, convinti che fosse semplicemente uno dei più grandi capolavori di una voce indimenticabile.