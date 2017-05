La Regina Elisabetta vanta, nella sua carriera, cinque Olimpiadi estive e due invernali

Sapete che Inglese può vantare, nella sua carriera, sette Olimpiadi (tra estive e invernali)? No, è inutile che state a spremervi troppo le meningi, nessun atleta, almeno fino ad oggi, ha potuto arrivare a tanto. Si tratta, invece, della Regina Elisabetta II. La monarca britannica, che dal 9 settembre scorso può vantare, nel suo curriculum, il primato per il regno più lungo della storia inglese, è anche un'assidua frequentatrice della manifestazione a cinque cerchi. Nel nostro viaggio nel tempo nella storia olimpica di questa settimana vi spieghiamo il perchè.

- Il rapporto fra l'attuale monarca britannica e i Giochi Olimpici iniziò subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Elisabetta, insieme ad altri membri della famiglia reale, presenziò infatti ad alcuni eventi nel corso dei Giochi di Londra 1948. La manifestazione fu aperta da suo padre, re Giorgio VI.

-Salí al trono nel 1952 e da lì ad oggi nel suo Regno si sono svolte sei edizioni delle Olimpiadi. Sì, proprio sei, perché Elisabetta, regina del Regno Unito e a capo del Commonwealth, è anche regina del Canada e dell’Australia. Sommando dunque le edizioni di Melbourne 1956, Montreal 1976, Calgary 1988, Sydney 2000, Vancouver 2010 e Londra 2012 si arriva a contare sei edizioni, quattro estive e due invernali.

-Rimane ad oggi il primo e unico capo di Stato ad aver aperto due edizioni delle Olimpiadi in due paesi diversi, ovvero Canada (Montreal 1976) e Regno Unito (Londra 2012). Oltre a lei, l’unico altro monarca ad aver inaugurato due edizioni dei Giochi è stato l’imperatore giapponese Hiroito (Tokyo 1964 e Sapporo 1972), ma si trattava di due edizioni organizzate dallo stesso paese ospitante.

-Memorabile è rimasta la sua performance nel video girato per la cerimonia di apertura dei Giochi di Londra 2012, in cui recitava al fianco dell’attore Daniel Craig in versione James Bond. I due, usciti da Buckingham Palace in taxi, si recavano in elicottero fin sopra lo Stadio Olimpico di Londra e, una volta giunti lì, si lanciavano (ovviamente non loro, ma le loro controfigure) col paracadute planando sulla folla.

-La sua seconda figlia, la principessa Anna, ha gareggiato nelle competizioni di equitazione dei Giochi Olimpici di Montreal 1976, non riuscendo però a salire sul podio. Grande appassionata di equitazione, dal 1986 al 1994 è stata Presidente della federazione Internazionale di Equitazione e dal 1988 è membro del Comitato Olimpico Internazionale.

- Dal punto di vista della carriera sportiva è andata meglio alla nipote di Elisabetta II, Zara Phillips, figlia della principessa Anna e sedicesima nella linea di successione al trono britannico. E’ un’atleta di alto livello e ha vinto la medaglia d’argento nella gara a squadre di equitazione ai Giochi di Londra 2012.

-Elisabetta non ha inaugurato nessuna delle due edizioni dei Giochi svoltesi in Australia, ma a rappresentare la Regina alla cerimonia di apertura di Melbourne 1956 è stato suo marito Filippo di Edimburgo.

-Se si sommassero tutte le medaglie vinte dai Paesi di cui è monarca, quella della Regina Elisabetta sarebbe la seconda potenza sportiva al mondo alle spalle soltanto degli Stati Uniti. Nei soli Giochi Olimpici estivi, sommando le prestazioni di Australia, Bahamas, Barbados, Canada, Giamaica, Gran Bretagna e Nuova Zelanda avremmo 525 ori, 574 argenti e 635 bronzi, per un totale di 1734 medaglie.

- L'area in cui si trovano la maggior parte degli impianti che hanno ospitato le gare dei Giochi di Londra 2012 si chiama Queen Elizabeth Olympic Park.