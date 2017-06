Olimpiadi: Los Angeles apre all'organizzazione dell'edizione 2028

Los Angeles non ha risposto con un ultimatum "ora o mai" al Comitato olimpico in merito all'organizzazione delle Olimpiadi 2024. "Avremmo potuto usare questa strategia, ma non lo abbiamo fatto perché abbiamo pensato che fosse presuntuoso indicare al Comitato olimpico internazionale cosa fare e come pensare", ha detto il presidente del comitato promotore Los Angeles 2024, Casey Wasserman, spiegando che il focus primario per la città americana non è su se stessa e, quindi, sulla vittoria per il 2024, ma sul movimento olimpico e sul mondo. Un segnale chiaro di apertura per poter ospitare le Olimpiadi del 2028. "Può essere una dichiarazione sorprendente per un'offerta americana, ma non dovrebbe esserlo, perché il sostegno americano ai Giochi non ha mai ingannato, mai", ha aggiunto. Los Angeles è in corsa, con Parigi, per ospitare i Giochi del 2024.

