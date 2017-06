Olimpiadi, vicini all’accordo? Parigi nel 2024, Los Angeles nel 2028

Sembra diventare sempre più concreta la possibilità di poter assegnare insieme l’organizzazione dei Giochi Olimpici del 2024 e del 2028. La soluzione più probabile è quella che vedrebbe Parigi ospitare le Olimpiadi del 2024, a cento anni esatti dall’ultima edizione della rassegna nella capitale francese, mentre Los Angeles dovrebbe versi attribuiti i Giochi del 2028.

A confermarlo è anche un recente comunicato pubblicato dal presidente del comitato di candidatura della città californiana, Casey Wasserman, secondo il quale Los Angeles non è candidata “unicamente per il 2024“. “Da quando la possibilità di una doppia assegnazione è apparsa“, ha proseguito Wasserman, “non abbiamo mai detto ‘prima Los Angeles’, oppure ‘adesso o mai più’. Suonerebbe come un ultimatum“. Da queste parole, potrebbe sembrare le due città candidate si stiano accordando per spartirsi le due edizioni olimpiche nel caso in cui la doppia attribuzione dovesse veramente avere luogo a Lima. Parigi, dal canto suo, non ha fatto commenti a riguardo.

