Un anno a Pyeongchang 2018: la Norvegia è regina d'oro, lo dice la scienza

Manca un anno ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, la rassegna coreana del 2018 sta per aprire i battenti e già 365 giorni prima dell’evento, si iniziano a stilare le prime statistiche. Le nazionali più forti, quelle che per discipline varie possono aggiudicarsi le medaglie nella kermesse olimpica e quelle che invece sembrano avere poche chance. Una ricerca condotta nel percorso di avvicinamento a Pyeongchang ha scoperto le carte: già un anno prima una Nazione e una Nazionale su tutte ha una marcia in più.

Si tratta della Norvegia che con ben 15 ori, 11 argenti e 14 bronzi, per un totale di 40 medaglie, si candida ad essere la regina dei giochi. Le predizioni anzi le proiezioni, hanno un fondo scientifico, studiate sulla base di una formula che mescola i risultati dei giochi di Sochi 2014, delle prove di Coppa del Mondo e dei Mondiali che di anno in anno hanno caratterizzato le varie discipline invernali.

" I risultati vengono estrapolati dagli eventi riconosciuti di classe mondiale partendo dai giochi Olimpici del 2014 e continuando con i Mondiali e con la Coppa del Mondo o comunque con un evento pari livello che accompasse gli atleti fino a Pyeongchang. Questi risultati sono stati valutati sia sulla base dell’importanza della competizione che su base temporale. Quindi, da un lato i Mondiali pesano di più della Coppa del Mondo ma essendo valutati anche i tempi, un evento della scorsa settimana è più importante di uno di 2 o 3 anni fa "

Un esperimento simile era stato effettuato per i giochi invernali di Sochi 2014 e ripetuto per quelli di Rio 2016 con risultati abbastanza soddisfacenti che fanno ben sperare anche per la ricerca effettuata sulla rassegna olimpica sud coreana.

" Lo sport è un business ed è anche per questo che impegnamo tante energie per guardarlo. In termini di medaglie totali, abbiamo ipotizzato un risultato che possa avvicinarsi molto alla realtà, considerando le medaglie totali per ogni Nazione, quindi non un semplice campione di medaglie e considerando la correlazione con l’attuale ranking internazionale. Detto ciò, abbiamo notato che ci sono delle nazioni capaci di vincere veramente tanto e questo è un dato molto interessante che non sempre rispecchia le predizioni. A Sochi per esempio, la Russia ha gareggiato molto meglio di quanto i dati riportassero. L’Olanda ha totalmente dominato le gare di speed skating e nemmeno questo era previsto dai dati "

A livello individuale, i margini sono molto deboli ed è difficile fare delle predizioni in merito. Ci sono delle condizioni troppo complicate da pronosticare come eventuali malattie o l’impatto che gli atleti possono avere con l’ambiente.

" Certi eventi come la discesa maschile o molte delle gare di speed skating sono praticamente impossibili da pronosticare perché spesso e volentieri c’è la sorpresa. A Sochi, i dati sono stati incoraggianti e hanno permesso di fare delle previsioni più accurate di quelle degli esperti che si limitano a nominare i favoriti senza però l’uso della matematica "

In base a questi calcoli quindi, non sempre si può prevedere l’andamento di una gara così importante come quella dei giochi olimpici perché, da disciplina a disciplina, ci sono troppe variabili differenti che possono condizionare una perfomance. C’è da dire però che questi dati, su base scientifica portano comunque a risultati interessanti che potrebbero anche essere presi da spunto dagli atleti stessi, come base per migliorare.

" Se alcune nazioni raggiungono dei risultati sotto o sopra quelli predetti non c’è nulla di strano, non è qualcosa che si può predire a questo stato. Se c’è un miglioramento rispetto agli scorsi giochi olimpici invernali, bisogna sicuramente guardare i casi di Norvegia, Francia e Canada ma anche nelle parti basse della classifica dove c’è l’Australia. La Russia dovrebbe vincere meno medaglie rispetto a Sochi 2014 e l’Olanda quasi sicuramente non riuscirà a replicare quanto fatto negli stessi giochi russi, un vero exploit orange. "

L’Italia, dal canto suo, che non è una potenza nei giochi invernali dalle 20 medaglie conquistate a Lillehammer 1994, non può ritenersi ancora di alto livello ma ha tempo per migliorare”

Le proiezioni però, sono in costante aggiornamento. È vero che i Giochi Olimpici sono tra soli 365 giorni ma è pur vero che il mondo dello sport invernale è in continuo aggiornamento e mutamento e anche a questa scala andranno aggiunti i punteggi delle varie Coppe del Mondo e Mondiali di specialità.

" È possibile che cambi ancora tanto, nella stessa misura in cui è possibile che non cambi nulla. Un anno prima dei giochi di Sochi avevamo pronosticato 29 medaglie agli USA. Ne hanno vinte 28, quindi... "