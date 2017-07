Parigi e Los Angeles si accordano: Olimpiade del 2024 in Francia, nel 2028 in California

La notizia era nell’aria ormai da giorni, ovvero da quando il Comitato Internazionale Olimpico aveva annunciato Parigi e Los Angeles come uniche contendenti per le Olimpiadi estive del 2024 e del 2028. Adesso, però, è anche stata confermata ufficialmente da Herb Wesson, presidente del Consiglio Cittadino di Los Angeles. Le due città - come anticipato dal Los Angeles Times - si sono infatti accordate e hanno deciso di non entrare in conflitto per poter meglio programmare gli eventi. LA ospiterà l'edizione del 2028 e, dunque, Parigi quella del 2024. Si attende soltanto l'annuncio del CIO.

L’Olimpiade estiva tornerà quindi in Europa a 100 anni dall’ultima volta in cui fu ospitata da Parigi, una ricorrenza semplicemente perfetta per la Francia. I Giochi, dopo il trittico asiatico (Giochi invernali in Corea del Sud nel 2018 e in Cina nel 2022, estivi in Giappone nel 2020), torneranno in una grande città del Vecchio Continente a 12 anni di distanza da Londra 2012.

I prossimi Giochi Olimpici:

ANNO CITTA' OSPITANTE 2018: invernale Pyeongchang (Corea del Sud) 2020: estiva Tokyo (Giappone) 2022: invernale Pechino (Cina) 2024: estiva Parigi (Francia) 2026: invernale da assegnare 2028: estiva Los Angeles (USA)

Discovery Communications ed Eurosport detengono i diritti multimediali esclusivi per 50 paesi e territori in Europa per le edizioni dei Giochi Olimpici dal 2018 al 2024

Los Angeles, inizialmente candidata per il 2024, riporterà invece la manifestazione a cinque cerchi negli States per la prima volta da Salt Lake City 2002 (Olimpiade invernale). Se si prendono in esame soltanto le olimpiadi estive, invece, è addirittura da Atlanta 1996 che l’Olimpiade non si disputa negli USA.

Parigi (1900, 1924 e 2024) e Los Angeles (1932, 1984 e 2028) eguagliano così il record di Londra come città più volte ospitanti dei Giochi, mentre gli Stati Uniti si confermano il Paese più volte premiato dal CIO con 5 edizioni estive (oltre a Los Angeles e Atlanta ci fu Saint Louis nel 1904) e 4 invernali.