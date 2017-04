Guida a PyeongChang 2018: stadi, trasporti e infrastrutture a meno di un anno dal via

dai nostri inviati in Corea del Sud - Seicento chilometri in una settimana lungo le strade che porteranno alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Un tour per capire a 10 mesi dall’inizio dei XXIII Giochi Olimpici invernali lo stato dei lavori, oltre che per conoscere una località a noi europei – e non solo – completamente sconosciuta.

Ne è venuta fuori una piccola guida utile a chi volesse il prossimo febbraio partire per andare a seguire qualche gara, oltre che un discreto quadro generale sullo stato dei lavori.

Impossibile non partite da un dato di fatto tanto soggettivo quanto – perdonateci il paradosso – evidente: il luogo non è dei più suggestivi. Sarà che provenire dal Paese di Alpi e Appennini pone lo standard estetico agli stessi livelli di uno che nella sua vita è uscito solo con Bar Rafaeli (o Ryan Gosling se siete pubblico femminile), ma PyeongChang non è certo Ortisei. Se a questo aggiungente che in Corea del Sud non esiste un prato verde – almeno, noi in 7 giorni e 600 chilometri sulle strade non li abbiamo mai visti – e che la cima montuosa più alta dell’Alpensia sia un ‘panettoncino’ di 1200 metri circa, la situazione non migliora. Ma la vita ci insegna che l’aspetto estetico, nonostante Instagram e quello che vogliano farci credere i Social, non è tutto e l’Olimpiade di PyeongChang potrebbe prospettarsi interessante per altri concetti.

PyeongChang 2018 panoramicaEurosport

Le connessioni per arrivare a PyeongChang

Le connessioni innanzitutto. O meglio, le future connessioni. Dal centro della capitale Seoul (situata nel nord-ovest del Paese) all’Alpensia Ski Center (situato nella provincia di PyeongChang, nord-est del Paese) a oggi con i mezzi pubblici ci vorrebbero una decina di ore per coprire i circa 200 chilometri di distanza. Noi, con un pullman privato organizzato dal KOCIS (l’istituto di cultura coreano da cui abbiamo ricevuto l’invito per questo viaggio in Corea) l’abbiamo coperto in 3 ore e mezza circa. Con la linea ferroviaria ad alta velocità in fase di completamento ci vorranno 98 minuti.

Ferrovie. Strade. Autostrade. Complessi abitativi. Strutture e infrastrutture varie. Se la PyeongChang località sciistica esisteva già prima, lo era probabilmente soltanto come villaggio. La PyeongChang che ospiterà le Olimpiadi nasce a tavolino da un progetto bocciato due volte in precedenza (superata prima da Vancouver nel 2010 e poi da Sochi nel 2014) per la volontà di un governo che ha pressato fortissimo sullo sport come motore di legittimazione agli occhi del mondo (ma lo vedremo in un pezzo economico a parte). Quel che dunque troverete a PyeongChang è roba di nuovissima costruzione, vanto di un progetto che sullo slogan Passion.Connected svela già di fatto cosa questa Olimpiade vorrà provare a essere.

Cancellare le distanze, moltiplicare le connessioni. Il progetto è praticamente tutto qui. Da una parte l’Alpensia Ski Center di PyeongChang, dall’altra – a circa 30 chilometri di distanza – la città costiera di Gangneung, sede di tutto ciò che verrà disputato sotto il tetto di un palazzetto. Ad eccezione di Libera, Super G e combinata (che si terranno al Jeongseon Alpine Centre) e di Freestyle e Snowboard (che saranno in quel del Bokwang Snow Park), l’intera Olimpiade sarà a meno di mezz’ora di autobus.

PyeongChang 2018Eurosport

All’Alpensia Ski Center di PyeonChang troverete tutto ciò che è sci alpino e di fondo, oltre che bob, slittino, salto e Stadio Olimpico, sede delle cerimonie di apertura e chiusura dei giochi. Nella città di Gangneung invece, situata appunto 30 chilometri più a est, avrete hockey, curling, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura. Il concetto degli organizzatori, come presentato dall’impeccabile inglese di formazione americana di Nancy Park, portavoce del comitato olimpico, è poter permettere a uno spettatore di assistere a una gara di sci al mattino e a un’esibizione di pattinaggio al pomeriggio. Il tutto senza impazzire.

Video - PyeongChang 2018: gli impianti olimpici a 300 giorni dal via 02:18

Concetto portato avanti con orgoglio dalla Corea del Sud e sui cui il comitato organizzativo pare puntare fortissimo, sottolineando come nelle due edizioni precedenti dei Giochi Olimpici Invernali tutto ciò non fosse possibile. Lo sarà invece a PyeongChang 2018, che dal punto di vista degli impianti può dirsi in dirittura di arrivo – le strutture di hockey maschile, short track e long track sono già state testate e apprezzate dagli atleti per la qualità del ghiaccio – e a cui manca solo un po’ di contorno esterno.

PyeongChang 2018 main stadiumEurosport

Quello e il completamento dello Stadio Olimpico – non a caso inizialmente non previsto nel nostro tour ma inserito da un invito dopo un incontro casuale a pranzo col presidente del comitato olimpico in persona Hee-Beom Lee – che al contrario di tutto ciò che ci hanno mostrato ci è apparso come un cantiere a cielo aperto, ma che il presidente in persona ci ha garantito verrà terminato già il prossimo ottobre.

Insomma, più o meno quasi tutto pronto dunque. L’appuntamento è qui tra meno di un anno. Se volete acquistare i biglietti le lotterie sono già iniziate. E la promessa di prezzi popolari per almeno la metà delle gare (sotto i 20000 WON, ad oggi circa 17 euro) potrebbero essere un incentivo in più a un viaggio dall’altra parte del mondo che con i diretti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino sono sinonimi di un volo lungo (tra le 9 e le 11 ore) ma non certo impossibile. Non dovesse bastarvi questo, ci sarebbe poi tutto il discorso culturale da aprirsi. Ma per quello vi basta qualche ricerca e una bella Lonely Planet. Buon viaggio.