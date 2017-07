Mancano 200 giorni a PyeongChang 2018: Italia a caccia del riscatto dopo la delusione di Sochi

Sembra stano parlare di sport invernali in pieno luglio, eppure è doveroso, perché ormai il conto alla rovescia verso PyeongChang 2018 è ampiamente arrivato e siamo al traguardo dei -200 giorni alla cerimonia d'apertura.

Tutti già pronti, gli atleti in primis

La Corea del Sud ha festeggiato in anticipo questa piccola tappa con profusione di fuochi d'artificio nel weekend, mentre gli atleti, che hanno già fatto le loro vacanze, sono pronti a costruire minuziosamente la stagione olimpica. Ed ecco che sui social network, sui profili dei prossimi protagonisti a cinque cerchi, compaiono già video di allenamenti e grandi proclami di lavoro duro, ovviamente corredati dall'immancabile #roadtoPyeongChang.

Italia a caccia di una gioia

I nostri atleti, in particolare quelli più giovani, sono motivatissimi a fare bene: nelle ultime due edizioni olimpiche invernali, infatti, per gli azzurri è arrivato un solo oro, quello di Giuliano Razzoli nello slalom a Vancouver 2010. Il bottino di Sochi 2014 fu magrissimo, con due argenti e sei bronzi ed è per questo che, se da un lato la delusione per la figuraccia rimediata in Russia fu davvero bruciante, dall'altro l'Italia riparte da una posizione molto vantaggiosa, perché francamente è difficile fare peggio di così. Ma soprattutto è impensabile, visto che abbiamo molti atleti che possono dire la loro e che possono riportare in alto la reputazione del Bel Paese anche nelle discipline invernali.

Eurosport ci sarà: "Home of Olympics"

E mentre in Giappone celebrano i -3 anni a Tokyo 2020, nel frattempo noi ci saremo: Eurosport è "Home of Olympics" e Discovery trasmetterà in esclusiva i Giochi fino al 2024. In attesa di farvi conoscere tutto quello che avremo da offrirvi, partiremo come sempre in autunno con la regolare stagione invernale, come sempre sia sul web che in tv sui nostri due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, ma anche in streaming su Eurosport Player, come sempre con un'ampia copertura di tutte le discipline e con il preziosissimo apporto dei nostri commentatori.