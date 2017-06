Quanto costa fare un'Olimpiade? Poco meno della metà dell’ultima finanziaria italiana

Per alcuni è ancora sintomo di scandalo, di una resa non degna per un Paese che voglia dirsi all’avanguardia. Per altri una decisione giustissima, per altro figlia di un momento dove le casse pubbliche piangono e l’indebitamento schizza sempre più in su. Dopo il no Roma 2024, ci siamo fatti una domanda: quanto costa sul serio fare un’Olimpiade? Siamo andati in Corea del Sud per parlare con il comitato organizzazione di PyeongChang 2018 e per capirne qualcosa di più a riguardo; ma anche per scoprire il più “occidentale” dei paesi dell’estremo oriente – in Corea del Sud, per intenderci, vi è il maggior numero di soldati americani al di fuori degli Stati Uniti, e questo dovrebbe darvi un’idea politica generale sul “con chi stanno” – e vedere quanto investano ogni anno sullo sport, o capire come le cose funzionino per l’ottava forza mondiale alle ultime Olimpiadi di Rio (21 medaglie di cui 9 d’oro, una posizione sopra le 28 dell’Italia nona ma con un oro in meno).

Video - PyeongChang 2018: guida veloce per orientarsi in Corea del Sud 02:15

Finanziamenti, come funziona il CONI della Sud Corea

Primo passo, capire quanto ogni anno la Corea del Sud, come nazione, investa nello sport. E come si muova nella formazione di un atleta. A darci un quadro della situazione e parlarci dei numeri è Kim BoYoung, direttrice delle pubbliche relazioni del Comitato Olimpico Sudcoreano. In Corea del Sud tutto ruota intorno al sistema scolastico, dove i bambini hanno la possibilità di esibirsi nelle più svariate discipline. Una volta individuati i talenti migliori, i bambini si spostano in scuole “specializzate” in determinate discipline per proseguire la loro formazione. Dopodiché, a intervenire, ci sono i due centri di formazione nazionale – che a breve diventeranno tre – dove gli adolescenti coreani si concentrano a quel punto soprattutto sulla crescita sportiva. Sono passati tutti dal Taereung National Training Center i medagliati sudcoreani, una struttura a nord di Seul che ospita circa 400 atleti in 20 differenti discipline. C’è poi il Taebaek National Training Center, una struttura ben più piccola e dedicata alle specializzazioni in altura; e poi dal prossimo ottobre 2017 verrà definitivamente inaugurato il Jincheon National Training Center, il nuovo mega-centro federale sudcoreano la cui costruzione è iniziata nel 2011 e si sta terminando proprio in questi mesi. Gli atleti ospitati passeranno da 400 a 1200, le discipline da 20 a 37 per un esborso economico di cui non ci sono stati rivelati tutti i dettagli, ma per una struttura che con i suoi 85000 metri quadri diventerà il centro federale più grande al mondo. Niente male.

C’è poi da prendere in considerazione l’investimento economico effettuato ogni anno dal governo di Seul. I numeri sudcoreani rispecchiano più o meno quanto versa il CONI in Italia a ogni singola federazione sportiva. Se nel 2016 il governo italiano aveva versato 403 milioni, quello sudcoreano si è attestato più o meno sulla stessa cifra: 400 milioni di dollari americani, di cui 200 destinati al professionismo, 180 allo sport a livello amatoriale e 20 alle scuole pubbliche.

A fare la differenza però in Corea del Sud è la presenza di 5 macro-imprese che finanziano praticamente tutto. Samsung, Hyundai-Kia, Lotte, LG e KT sono il motore di una nazione che dalla salute di questi 5 giganti dipende, e che da questi in cambio riceve più o meno direttamente tutto l’aiuto necessario. Oltre agli investimenti diretti del governo c’è quindi da valutare il contributo “privato” di questi 5 giganti allo sport, i cui numeri ufficiali è impossibile calcolare.

Quanto costa un’Olimpiade?

Argomento di discussione in Italia, specie dopo il no del sindaco di Roma alla candidatura del 2024, la parte probabilmente più interessante del nostro viaggio in Corea del Sud è stato capire quanto effettivamente sia stato investito per PyeongChang 2018. E a occhio, la prima sensazione è: moltissimo.

Come già sottolineato nella nostra “Guida a PyeongChang 2018”, di un piccola e remota località sciistica sulle montagne la Corea del Sud ne ha voluto fare una sede degna di un’Olimpiade invernale. E la cosa non è stata a buon mercato. Dei 12 impianti complessivi di PyeongChang 2018, 6 sono stati ammodernati dagli esistenti e 6 sono stati costruiti ex novo. Ma più che nella costruzione in sé di piste, percorsi, trampolini, a pesare sul bilancio ci sono tutte le infrastrutture circostanti necessarie, in primis autostrade e la famosa linea ad alta velocità che connetterà Seul a PyeongChang in meno di 100 minuti.

Nancy Park, portavoce per i media del comitato organizzativo di PyeongChang 2018, ci fornisce i numeri precisi: 2,5 miliardi di dollari dal Comitato Olimpico Internazionale e dagli sponsor, e ben 10,8 miliardi tra governi regionali e quello di Seul, per una cifra totale – almeno ufficialmente – di 13,3 miliardi di dollari investiti. Se considerate che l’ultima Legge di Bilancio del governo italiano è stata di di 27 miliardi di euro, capire quanto costa fare un’Olimpiade, o meglio, quanto è costato alla Corea del Sud organizzare PyeongChang 2018, è presto fatto: cambio alla mano, 12,1 miliardi di euro; ovvero poco meno della metà dell’ultima finanziaria italiana.