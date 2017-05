PyeongChang, quanto ne sai delle prossime Olimpiadi invernali?

Come ogni anno la fine di ottobre ci catapulta nella stagione degli sport invernali. Lasciando da parte per il momento i positivi risultati dello scorso fine settimana di gare, questa volta nella nostra rubrica olimpiaca facciamo un salto avanti nel tempo e andiamo a vedere che cosa c'è nell'imminente futuro dopo Sochi 2014. A due anni e mezzo dal via della seconda edizione coreana dei Giochi Olimpici (la prima per quanto riguarda le olimpiadi invernali) quanto sapete di PyeongChang 2018? Poco? Nessun problema, ecco le informazioni base per sapervi orientare sulla strada verso le prossime Olimpiadi invernali.

Ma che posto è?

PyeongChang è una contea situata a Nord-Est della Corea del Sud attraversata da una catena montuosa, i monti Taebaek. Così come era stato per Sochi, località balneare sulle sponde del Mar Nero, anche PyeonChang si trova vicino al mare, tant'è vero che le gare di pattinaggio sul ghiaccio, hockey e curling si terranno lungo il litorale coreano.

Vedremo sport o gare diversi rispetto a Sochi?

Per quanto riguarda gli sport saranno esattamente gli stessi di Sochi, ma troveremo alcune modifiche per quanto riguarda le gare. Nello snowboard sparirà lo slalom parallelo (rimarrà solo il gigante) mentre farà il suo ingresso tra le discipline olimpiche il big air. Per quanto riguarda lo sci alpino diventerà disciplina olimpica il Team Event, una gara che già assegna medaglie durante i mondiali, mentre curling e pattinaggio di velocità assegneranno tre medaglie in più, due nel pattinaggio di velocità (mass start maschile e femminile) una nel curling, quella della gara a coppie miste.

A PyeongChang sono mai state disputate gare di Coppa del Mondo?

Si. Nel 2008 la località Ha ospitato una gara della Coppa del Mondo di Biathlon. Inoltre, nell'anno successivo, vi si sono disputati i campionati mondiali dello stesso sport.

Che differenza di fuso orario c'è con l'Italia?

Rispetto all'Italia PyeongChang è 7 ore avanti, motivo per cui la maggior parte delle gare da noi verrà trasmessa di notte o di mattina. Per venire incontro alle esigenze dei tifosi europei e americani era stato proposto di far disputare le discese libere maschile e femminile in notturna, ma i costi eccessivi e le difficoltà organizzative hanno fatto sì che il progetto venisse abbandonato.

Quali erano le altre città candidate per i Giochi del 2018?

PyeongChang non ha avuto grossa concorrenza, visto che solo tre città si erano candidate ad ospitare la XXIII edizione delle Olimpiadi invernali. Oltre alla Corea i comitati Olimpici che avevano presentato la candidatura erano stati quello tedesco per Monaco di Baviera e quello francese per Annecy. Alla votazione finale, tenutasi e Durban, in Sud Africa, PyeongChang ha vinto al primo turno ottenendo 63 voti contro i 25 di Monaco e i 7 di Annecy.

A che altitudine si trovano le piste?

Abbastanza in basso visto che il punto più alto dei monti Taebaek è la vetta del monte Seorak, a 1708 metri. La provincia di PyeongChang si trova ad una latitudine di 37 gradi Nord, ad una distanza dall'equatore, tanto per capirci, simile a quella di Trapani. L'agibilità delle piste dovrebbe essere comunque garantita dalle basse temperature che caratterizzano gli inverni coreani, soprattutto per quanto riguarda la zona montuosa.

Come se la cavano i coreani sulla neve e sul ghiaccio?

Sulla neve così così, sul ghiaccio molto bene. Da sempre fortissimi nello short track, i coreani nelle ultime edizioni dei Giochi Olimpici hanno raccolto diverse medaglie anche nelle gare di pattinaggio di velocità, senza dimenticare i due podi di Sochi e Vancouver della pattinatrice di figura Yu-na Kim.

Si tratta delle prime Olimpiadi invernali organizzate in Asia?

No, quella di PyeongChang sarà la terza edizione asiatica dei Giochi. Le prime due si svolsero entrambe in territorio giapponese, rispettivamente a Sapporo nel 1972 e a Nagano nel 1998. I tifosi orientali non saranno però costretti, dopo i Giochi coreani, ad attende altri vent'anni per rivedere i cinque cerchi sulle nevi di casa loro, visto che nello scorso mese di luglio il CIO ha assegnato a Pechino l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2022.