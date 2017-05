Giochi Olimpici e politica: ecco quando nacquero davvero i boicottaggi

Quelle di Rio 2016 saranno le prime Olimpiadi a disputarsi in Sud America, ma chi ricorda quali furono le prime Olimpiadi dell’emisfero australe? Forse pochi, un po’ perché dal 1956, anno dei Giochi di Melbourne, sono passati quasi sessant’anni, un po’ perché l’edizione australiana è forse la meno popolare fra tutte quelle dal dopoguerra ad oggi. Eppure per molti versi le Olimpiadi del 1956 rappresentarono un punto di svolta per tutto il movimento dello sport internazionale. Furono i primi, e per ora unici Giochi a svolgersi nel mese di dicembre, i primi trasmessi dalla televisione, i primi, e questo molti non lo sanno, a subire un boicottaggio.

Il quadro internazionale: dall'Egitto all'Ungheria..

Per raccontate la storia del primo boicottaggio olimpico partiamo da ciò che stava accadendo nel mondo nel 1956, quando la Guerra Fredda era ancora nelle sue fasi iniziali. L’Egitto, storicamente legato al mondo occidentale, dopo il rifiuto di un prestito da parte del Fondo Monetario Internazionale per la costruzione della diga di Assuan, aveva deciso di trovare la somma necessaria nazionalizzando il canale di Suez, fino ad allora controllato da compagnie anglo-francesi. L’Inghilterra, per tutta risposta, aveva invaso l’Egitto con l’aiuto della Francia e di Israele, provocando l’ira degli Stati Uniti, che proprio in quei mesi avevano gli occhi puntati sulla rivoluzione ungherese. Lo stato magiaro, cui dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale era stato imposto un regime comunista, aveva chiesto di assumere lo status di Paese neutrale e di uscire dal patto di alleanza militare che lo legava all’Unione Sovietica. Per nulla intenzionato a perdere un paese satellite proprio in questa fase, dopo alcune settimane di scontri il governo di Mosca aveva invaso l’Ungheria e bombardato la capitale Budapest, tornando a imporre all’Ungheria un governo fedele all’Unione Sovietica.

Il boicottaggio

Tutto ciò accadeva mentre, dall’altra parte del mondo, Melbourne completava a gran velocità i preparativi per l’Olimpiade. Si trattava della prima edizione dei Giochi che sarebbe stata trasmessa dalla tv, anche se in proporzioni ridotte rispetto a quelle odierne. Sfruttando la crescente popolarità del movimento olimpico, Libano, Iraq e naturalmente Egitto, decisero di boicottare i Giochi. A quel punto, anche Svizzera, Spagna e Paesi Bassi decisero di boicottare i Giochi per solidarietà con l’Ungheria (che però prese regolarmente parte alla manifestazione).

La Svizzera boicotta, ma va comunque a medaglia...

Nonostante il boicottaggio, la Svizzera appare in medagliere con un bronzo. La spiegazione di questo improbabile podio elvetico si deve a una legge australiana, risalente alla dominazione inglese, ma ancora in vigore nel '56, che non permetteva ai cavalli provenienti dall'estero di entrare in territorio australiano senza aver fatto sei mesi di quarantena. Il comitato organizzatore dei Giochi, rendendosi conto dell'inaccettabilità di una simile situazione, fece di tutto per tenere nascosto questo non secondario dettaglio al CIO e lo rivelò solo quando era ormai troppo tardi per revocare l'assegnazione della manifestazione a Melbourne. Era comunque impossibile organizzare le gare di equitazione in territorio australiano, così si decise di spostarle a Stoccolma e di anticiparle al mese di giugno. La Svizzera partecipò regolarmente alle gare e vide salire sul terzo gradino del podio la squadra di dressage.

La Cina contro Taiwan

Per ragioni politiche legate alla Guerra Fredda, al boicottaggio si aggiunse la Cina, che era da poco uscita da una guerra civile. La comunità internazionale ancora non aveva riconosciuto il nuovo governo di Pechino e il seggio che gli sarebbe spettato nel consiglio di sicurezza dell’Onu era stato invece assegnato a Taiwan. Non avendo a disposizione il palcoscenico delle Nazioni Unite per esporre le proprie rimostranze, i dirigenti cinesi ripiegarono sui Giochi Olimpici. La Repubblica Popolare Cinese, che nel 1952 aveva preso parte per la prima volta a un’Olimpiade, a Melbourne 1956 si univa agli altri paesi in protesta e diventava il settimo a mettere in atto il boicottaggio. L’assenza del colosso mondiale dalle Olimpiadi sarà molto lunga e per ironia della sorte lo stato asiatico tornerà a competere nell’edizione di Los Angeles 1984, quella disertata da quasi tutti i paesi comunisti. Il CIO reagì condannando ufficialmente i paesi che avevano messo in atto forme di boicottaggio, definendo questa scelta incompatibile con gli ideali del movimento.

Dopo Melbourne, la protesta dell'Africa contro l'Apartheid

L’indignazione del CIO e il tentativo degli organizzatori di Melbourne 1956 di tenere fuori a ogni costo la politica dalla manifestazione smorzarono, almeno temporaneamente, la protesta, ma non bastò per prevenire altri boicottaggi nelle edizioni successive. Montreal 1976 fu l’Olimpiade del 10 perfetto di Nadia Comaneci sulle parallele asimmetriche, ma fu anche la prima Olimpiade che subì un boicottaggio di massa. In questo frangente, la pietra dello scandalo fu la Nuova Zelanda, rea di aver permesso alla nazionale di rugby di giocare delle partite amichevoli nel Sudafrica dell'apartheid. Facendo leva sul fatto che il rugby non era più uno sport Olimpico, il CIO decise di non escludere dalle Olimpiadi della Nuova Zelanda e per reazione i Comitati Olimpici africani ritirarono le loro rappresentative dalla manifestazione: si fece da parte un intero continente.

In secondo piano, la protesta di Taiwan, ormai sostituita nel panorama internazionale dalla Cina dopo le scaramucce di vent'anni prima: i taiwanesi essendo stato impedito ai suoi atleti di sfilare con la propria bandiera e di sentire il proprio inno nazionale in caso di podio, decisero a loro volta di non esserci.

Questi sono gli albori delle interferenze politiche nell'ambito sportivo. Vi racconteremo più avanti che cosa accadde negli anni '80 tra USA e URSS e delle tensioni successive tra Paesi Arabi e Israele.