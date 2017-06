Roland Garros protagonista di tanti sport se vincerà Parigi 2024

In questi giorni stiamo vivendo di Roland Garros: lo slam parigino è in pieno svolgimento, perciò siamo totalmente orientati col pensiero al tennis. Non dimentichiamo, però, che Parigi è candidata a ospitare i Giochi del 2024 e che ormai manca poco all'assegnazione della sede. La capitale francese sta vivendo fasi cruciali del ballottaggio con Los Angeles, unica altra candidata rimasta dopo il ritiro, nell'ordine, di Amburgo, Roma e Budapest.

Parigi e Los Angeles, due scelte antitetiche

I dubbi su chi sia la favorita restano e non c'è una sensazione generale che si sbilanci da una parte piuttosto che dall'altra. entrambe le città, infatti, hanno già ospitato i Giochi Estivi due volte (Parigi nel 1900 e nel nel 1924, Los Angeles nel 1932 e nel 1984), quindi dal punto di vista di una sorta di precedenza non scritta, nessuna delle due città ce l'ha. Esiste però qualche cosiderazione aggiuntiva che potrebbe far pensare a una lieve preferenza per Parigi rispetto a Los Angeles: le due edizioni francesi sono molto più lontane nel tempo rispetto a quelle statunitensi; inoltre, il CIO ha sempre cercato di mantenere una certa alternanza nella distribuzione per continenti delle sedi olimpiche e quindi Parigi è leggermente favorita perché nel 2016 i Giochi si sono disputati in America (a Rio de Janeiro) mentre nel 2020 saranno in Asia (a Tokyo), quindi sarebbe ipoteticamente di nuovo il turno dell'Europa dopo Londra 2012.

Parigi ci sta già lavorando

Ecco perché in Francia, dove tutti questi calcoli sono già stati furbescamente fatti, si sta già lavorando in direzione olimpica e il nuovo potere politico designato alla guida del Paese con le recenti elezioni, sia da parte del Parlamento, sia da parte del Governo, sta sostenendo la candidatura esattamente come fatto dalla legislatura precedente. E così, per i 100 giorni dalla designazione, il Bois de Boulogne è un punto di riferimento per questo progetto e già qualcosa, come trapela dai viali tra i campi in terra battuta più famosi al mondo, si sta muovendo.

Video - Roland Garros Top 5: i colpi più belli del Day 9 02:41

Roland Garros teatro non solo del tennis

E così, al di là della chiusura del tetto già prevista per i prossimi anni indipendentemente da come verrà utilizzato il Philippe Chatrier, come riporta Tennisworlditalia c'è il progetto di ampliare il numero di sport accolti al Bois de Boulogne. Non solo tennis quindi, ma anche pugilato e possibilmente alcune discipline paralimpiche (oltre ovviamente al tennis) tra cui pallacanestro e rugby.

I primi Giochi su terra battuta dopo più di 30 anni

Se Parigi venisse scelta, quindi, il torneo olimpico di tennis si disputerebbe per la prima volta dopo più di 30 anni (32 per la precisione) sulla terra battuta: dal 1984 in poi (anno in cui ritornò ai Giochi come sport dimostrativo), infatti, si è sempre giocato sul duro, a parte l'edizione "wimbledoniana" su erba di Londra 2012 e quella in terra di Barcellona 1992 appunto, quattro anni dopo la reintroduzione del tennis nel medagliere olimpico (Seul 1988). In quell'anno il campione olimpico fu lo svizzero Marc Rosset. Per il 2024 è impossibile fare previsioni: il re indiscusso della terra, Rafa Nadal, è ancora in attività e al momento non ha un erede designato.