"Sai giocare a croquet?" I 10 sport bizzarri spariti dai Giochi Olimpici

È possibile che alle Olimpiadi di Tokyo vedremo cinque nuove discipline: baseball, karate, arrampicata, surf e skateboard. La decisione ultima spetterà al CIO, che comunicherà le gare olimpiche dell’edizione successiva durante i Giochi di Rio. Noi, nell’attesa, azioniamo la macchina del tempo e andiamo a vedere alcuni tra gli sport più improbabili che sono entrati a far parte, anche solo per un’edizione, della competizione a Cinque Cerchi.

Croquet

Ormai lo praticano in pochi, ma tutti lo conoscono per averlo visto nel celebre cartone animato della Disney Alice nel paese delle meraviglie. Ve lo ricordate? Quello della regina di cuori che usava i fenicotteri come mazza e i ricci come palla... ecco, nell'Olimpiade di Parigi del 1900 ovviamente non c’erano i fenicotteri e nemmeno i ricci, però lo sport era a grandi linee lo stesso. Scopo del gioco è quello di far passare una pallina sotto un numero prestabilito di porte. È possibile colpire con la propria pallina quella degli avversari per allontanarla dalle porte. Fu sport olimpico per una sola edizione dei Giochi.

Pallacorda

Direttamente della Rivoluzione Francese fino alle luci della ribalta della seconda edizione dei Giochi Olimpici, la pallacorda fece la sua comparsa a Parigi 1900 (come evento dimostrativo) vedendo scendere in campo soltanto giocatori francesi, per poi sparire per un’edizione e riapparire otto anni più tardi a Londra 1908. Si tratta di uno sport molto antico, che trova le sue origini probabilmente negli ultimi secoli del medioevo e che, nel corso del tempo, si è evoluto dando origine ad altre discipline tra cui, ad esempio, la pelota basca.

Pelota basca

Se aggirandovi per le vie della capitale francese, nel bel mezzo del fermento generato dall’esposizione universale di inizio XX secolo, vi foste imbattuti in un bolide che viaggiava ad altezza testa, niente paura, non avreste corso il rischio di incontrare Harry Potter e compagni durante una partita di quidditch. Si sarebbe trattato invece di uno scambio fra due giocatori di pelota basca. Sport nato, come suggerisce il nome, nei paesi baschi e presto diffusosi in tutto il territorio francese (era molto popolare nel paese transalpino a inizio '900) la pelota basca è infatti lo sport in cui, in assoluto, la palla raggiunge una velocità maggiore (record di 302 km/h)

Tiro alla fune

Se eravate fenomeni all’oratorio in uno dei più famosi sport da centro estivo, non vi resta che rimpiangere di non essere nati all’inizio del secolo scorso, quando sareste potuti diventare campioni olimpici di questa disciplina. La storia a cinque cerchi del tiro alla fune dura per ben cinque edizioni, molto di più rispetto a tante altre blasonate discipline la cui vita olimpica è durata giusto il tempo di un’edizione. Da Parigi 1900 fino ad Anversa 1920, passando per St. Louis, Londra, Stoccolma e la Prima Guerra Mondiale, il tiro alla fune è stata una delle discipline caratterizzanti delle prime edizioni dei Giochi e ancora oggi esistono delle squadre che praticano questo sport a livello agonistico.

Motonautica

Comparve a Londra 1908 e assegnò soltanto medaglie d'oro, tre per la precisione, una per ognuna delle categorie di barche in gara. La lotta per il titolo non fu tra le più agguerrite visto che al via gli equipaggi erano in tutto solo sei, e come è facile immaginare, la vittoria andò in tutti e tre i casi all'unica imbarcazione che riuscì ad arrivare fino al traguardo.

Korfball

Nacque nei Paesi Bassi e, per non andar troppo lontano, fece la sua unica apparizione olimpica (come sport dimostrativo) nell’edizione dei Giochi di Anversa 1920. Ha la particolarità di essere l'unico sport di squadra che anche a livello agonistico si pratica con squadre miste maschi e femmine. Scopo del gioco e quello di lanciare una palla di gomma in uno dei due canestri della squadra avversaria e arrivare a segnare 70 punti. Non è ammesso palleggiare e si può rubare palla solo intercettando la sfera durante i passaggi.

Pattuglia militare

Sport olimpico nella prima edizione dei Giochi invernali, quella di Chamonix Mont Blanc del 1924, la pattuglia militare già dall'edizione successiva venne relegata al ruolo di sport dimostrativo, per poi sparire del tutto dopo l'edizione di Sankt Moritz del 1948. I dirigenti del CIO avrebbero già voluto eliminarla dal programma di Garmisch 1936, ma fu Hitler in persona a insistere perché questo mix fra sci di fondo, sci alpinismo e tiro a segno a squadre, destinato solo a gruppi di soldati, venisse inserito quantomeno fra le discipline che non assegnavano titolo validi per il medagliere. Attualmente vengono ancora disputate gare di pattuglia militare ai campionati mondiali militari di sci.

Ski ballet

Facciamo un notevole salto avanti nel tempo e approdiamo alle Olimpiadi invernali di Calgary 1988, le prime e per ora sole che videro le comeptizioni di ski ballet, una variante del freestyle in cui, su un pendio molto lieve, gli atleti si esibivano in rotazioni e coreografie a tempo di musica per un tempo totale di 90 secondi. Si trattava anche in questo caso di uno sport dimostrativo, che ebbe poca fortuna e non riuscì mai a entrare nel programma gare ufficiale.

Lacrosse

Si tratta di uno sport molto diffuso in Nord America e in generale nei paesi anglosassoni e non è un caso se fece la sua comparsa nel programma olimpico durante la sfortunata edizione di St. Louis 1904. Fu riproposto a Londra nel 1908, poi venne relegato allo status di sport dimostrativo per tre edizioni (1928, 1932 e 1948) e infine sparì del tutto dal programma olimpico. Si tratta di un parente stretto dell'hockey e deriva da un gioco usato dai nativi americani per risolvere le dispute tra tribù.

Stock sport

Si tratta del parente tedesco del curling. Lo stock sport vanta nella sua storia ben due presenze olimpiche, seppur come sport dimostrativo. La sua prima apparizione risale a Garmisch 1936, in un periodo storico in cui il nazionalismo era alle stelle e poteva apparire sensato inserire nel programma olimpico uno sport praticato quasi solo in Baviera, la seconda invece risale ai Giochi di Innsbruck 1964. Da lì gli organzzatori hanno eliminato definitivamente questo sport dai Giochi Olimpici, forse capendo che già il curling era sufficiente.