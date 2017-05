Tania Cagnotto, Micheal Phelps e tutti i campioni che non hanno portato la bandiera

Nei giorni scorsi Federica Pellegrini si è recata al Quirinale per ricevere dal Presidente della Repubblica il tricolore italiano che sventolerà durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Rio sfilando alla testa della delegazione degli atleti azzurri. Quella della Pellegrini, da anni ormai atleta simbolo dello sport azzurro, è parsa a tutti una scelta se non scontata quantomeno doverosa, un riconoscimento alla carriera di una delle più grandi sportive italiane di sempre in quella che sarà l’ultima Olimpiade della sua carriera.

Video - Pellegrini: "Io portabandiera, il coronamento di una carriera" 01:03

Non tutti i campioni dello sport hanno però avuto questo riconoscimento e nel nostro approfondimento olimpico di questa settimana andiamo a vedere chi sono stati i grandissimi che non hanno mai ricoperto il ruolo di alfieri della propria nazione durante una cerimonia di apertura dei Giochi.

Micheal Phelps e Mark Spitz, il destino dei nuotatori

Micheal Phelps, l’atleta più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici e quello con il maggior numero di ori e di medaglie in una sola edizione non ha mai portato la bandiera degli Stati Uniti. Ingratitudine, anche dopo gli otto ori di Pechino? Assolutamente no, la realtà è che quasi mai ai Giochi Olimpici sono i nuotatori a portare la bandiera visto che spesso hanno le gare i giorni immediatamente successivi. Anche a Londra 2012 Phelps aveva un programma piuttosto fitto e non gli è stato nemmeno possibile prendere parte alla cerimonia di apertura.

Stesso destino per l’altro fenomeno della vasca a stelle e strisce, Mark Spitz, vincitore di sette ori a Monaco 1972, che però abbandonò il nuoto dopo i Giochi tedeschi non dandoci la possibilità di sapere se gli Stati Uniti l’avrebbero scelto o meno come alfiere per Montreal 1976.

Il Dream Team e l’imbarazzo della scelta

A Barcellona 1992 gli Stati Uniti si presentavano con quella che probabilmente fu la squadra di basket migliore della storia, ma nessuno dei componenti del Dream Team fu scelto per marciare alla testa della delegazione statunitense durante la cerimonia di apertura dei primi Giochi post guerra fredda.

Al posto dei vari Micheal Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen fu scelta l’allora quasi quarantenne Francie Larrieu Smith, atleta di livello non particolarmente alto (in carriera non vanta nemmeno una medaglia olimpica) ma maratoneta decisamente longeva viste le cinque partecipazioni olimpiche.

Nadia Comaneci, se non basta nemmeno un 10 perfetto

È l’emblema vivente dello sport olimpico, l’atleta per eccellenza, quella che con il 10 alle parallele asimmetriche a Montreal 1976 ha portato il concetto di perfezione nello sport. Eppure, nonostante una lista infinita di meriti, Nadia Comaneci non è mai stata la portabandiera della Romania alle Olimpiadi.

La ginnasta classe 1961 arrivava a Montreal a quindici anni non ancora compiuti, senza il favore di alcun pronostico, e la sua prestazione sorprese il mondo, Romania in primis; nel 1980 era già una stella affermata, ma il comitato olimpico romeno decise comunque di dare la bandiera al lottatore di greco-romana Vasile Andrei, che a Mosca faceva la sua prima apparizione olimpica e che salirà sul podio a cinque cerchi per la prima e unica volta in carriera a Los Angeles 1984.

Emil Zatopek, la locomotiva umana, uomo del partito

Cadde in disgrazia dopo i fatti della Primavera di Praga, ma negli anni di attività fu un personaggio influente in Cecoslovacchia non solo dal punto di vista sportivo, ma anche politico. Ricoprì infatti importanti ruoli all’interno del partito comunista, ruoli dai quali fu rimosso soltanto dopo aver appoggiato l’ala più democratica nei moti rivoluzionari del 1968. Pur rappresentando una vera a propria leggenda vivente nel panorama cecoslovacco Emil Zatopek, soprannominato la locomotiva umana perché ansimava rumorosamente durante la corsa, non portò mai ai Giochi la bandiera della Cecoslovacchia. Stessa sorte toccò alla moglie, la lanciatrice di giavellotto Dana Zatopkova, nata lo stesso giorno del marito, che vinse la medaglia d’oro a Helsinki 1952.

Larisa Latynina, il gioiello troppo prezioso dell'Unione Sovietica

Anche lei ginnasta, è ad oggi la donna che ha vinto il maggior numero di medaglie olimpiche in carriera e fino al 2012 è stata l’atleta vincitrice del maggior numero di medaglie olimpiche di sempre. Si affermò a Melbourne 1956 e arrivò a Roma 1960 come una vera e propria star, contribuendo alla vittoria del medagliere da parte dell’Unione Sovietica.

Nell’edizione italiana vinse sei medaglie, di cui tre d’oro, due d’argento e una di bronzo, per poi ripetersi a Tokyo 1964 con due ori, due argenti e due bronzi. Come in tanti altri casi, il ruolo di alfiere fu assegnato ad atleti molto meno blasonati di lei, ma è probabile che la scelta fosse da attribuirsi al fatto che le gare di ginnastica si svolgevano nelle ultime giornate, il ruolo mediatico della cerimonia di apertura era molto inferiore rispetto ad oggi ed era quindi inutile far arrivare la propria atleta di punta una settimana prima solo per farle portare la bandiera.

Oscar Schmidt, le cinque Olimpiadi della "Mano Santa"

L'ex cestista brasiliano, che per molti anni ha militato nel campionati italiano, vanta diversi record olimpici tra cui quello di presenze nel torneo di basket, il totale dei punti segnati, 1093, il totale di punti segnati in un incontro, 55 contro la Spagna a Seoul 1988 e la media punti in una sola edizione, 42,2 a partita sempre a Seoul 1988.

Nonostante un curriculum del genere, cui vanno aggiunti diversi record extraolimpici, e la partecipazione a ben cinque edizioni dei Giochi, l’ex ala di Caserta non ha mai portato la bandiera del Brasile. Una piccola consolazione è però arrivata di recente visto che Oscar è stato fra i tedofori che proprio in queste settimane stanno portando la fiaccola olimpica in giro per il Brasile.

Cina, niente tuffi o tennis-tavolo, solo basket

Sono la corazzata dei tuffi, hanno vinto tutte le gare dei campionati asiatici dal 1974 ad oggi, vantano tra i loro campioni alcune leggende di questo sport quali l’imbattibile Guo Jing Jing eppure nessun tuffatore cinese è stato mai portabandiera della propria nazionale durante una cerimonia di apertura o di chiusura dei Giochi.

Stesso discorso per il tennis tavolo, in cui negli ultimi decenni la Cina ha spadroneggiato portandosi a casa praticamente tutti gli ori. La scelta, al contrario, è quasi sempre caduta su giocatori di pallacanestro, atleti di livello piuttosto basso se si esclude l’alfiere delle ultime edizioni Yao Ming. Una scelta legata all’altezza o una sfida per il futuro, lanciata con enorme anticipo, alla predominanza americana in questo sport?

Paavo Nurmi, il monumento all’atletica in Finlandia

Stella dell’atletica degli anni '20, Paavo Nurmi è ancora oggi considerato nel suo paese natale, la Finlandia, un mito dello sport olimpico. Non fu mai portabandiera del suo paese, ruolo al tempo non ambito tanto quanto oggi, prova ne sia che quello di alfiere della Finlandia fu ricoperto per tre edizioni di fila, dal 1928 al 1936, dalla stessa persona, il decatleta Akilles Järvinen, ma ottenne grandi riconoscimenti sportivi dal suo paese visto che fu lui ad accendere il braciere olimpico dell’edizione del 1952 e che di fronte allo Stadio Olimpico di Helsinki si trova ancora oggi una statua che lo rappresenta durante la corsa.

Giovanni Pellielo e il cruccio degli sport poco noti

Veniamo ora gli alfieri mancati italiani. Campione a livello di longevità e di medaglie internazionali, ai mondiali nel vanta ben 17 di cui 10 d’oro, Giovanni Pellielo avrebbe avuto tutte le carte in regola per diventare alfiere della delegazione italiana in una delle sei edizioni dei Giochi Olimpici cui ha preso parte, ma ha probabilmente pagato la scarsa popolarità del suo sport, il tiro a volo.

Avvicinatosi allo sport praticamente già maggiorenne, è stato convocato ai Giochi di Barcellona quattro anni dopo la sua prima esperienza nel tiro a volo, per poi arrivare a medaglia in tre edizioni consecutive dei Giochi, da Sydney 2000 a Pechino 2008.

Tania Cagnotto, l’atleta giusta al momento sbagliato