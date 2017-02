Tokyo 2020, Olimpiadi attente all’ambiente: le medaglie saranno di metallo riciclato

Sarà un’Olimpiade ecosostenibile quella di Tokyo 2020. Infatti gli organizzatori dei prossimi Giochi Olimpici hanno annunciato che le medaglie che finiranno al collo degli atleti saranno prodotte con un metallo riciclato dai dispositivi elettronici ormai in disuso.

La volontà del comitato organizzatore è quella non solo di promuovere l’attenzione all’ambiente e i programmi di sostenibilità dell’evento, ma anche quella di coinvolgere i cittadini nella preparazione dell’Olimpiade.

Infatti ai cittadini è stato chiesto di consegnare alle autorità incaricate gli strumenti e le apparecchiature ormai destinate alla rottamazione. Verranno in questo modo raccolte, secondo alcuni dati rilasciati da Tokyo, circa otto tonnellate di metallo, che successivamente verranno ridotte a due dopo i vari lavori di preparazione. In questo modo si avrà tutto il metallo necessario per realizzare le 5000 medaglie olimpiche.