Tregua Olimpica, ha ancora senso al giorno d'oggi?

Nonostante le guerre, il terrorismo, gli attentati certi e presunti e le orde di rifugiati, qualche giorno fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la tregua Olimpica per i Giochi di Rio 2016. Forse la prima reazione alla notizia che dei 193 rappresentanti riuniti nell’Assemblea Generale al palazzo di vetro 180 hanno votato a favore di un provvedimento che, in tempi come quelli odierni, potrebbe apparire quantomeno come una formalità, potrà essere un ironico "bene, ora siamo tutti più tranquilli". Eppure, a quanto pare, l'ideale olimpico, anche in tempi difficili come i nostri, può ancora dare il proprio contributo alla pace nel mondo.

Un'idea che arriva da lontano

Quello della tregua olimpica è un concetto antico quanto i Giochi e nella sua forma originale prevedeva che, per tutta la durata delle competizioni, sul territorio greco venissero interrotte le guerre. Pierre De Coubertin, fondatore delle olimpiadi dell’epoca moderna, volle fortemente riprendere questo concetto adattandolo alla nuova dimensione globale che, edizione dopo edizione, i Giochi andavano conquistando. Le Olimpiadi avrebbero dovuto rappresentare un confronto leale e cavalleresco tra i migliori giovani provenienti da tutte le nazioni, giovani che evidentemente non dovevano essere impegnati, al momento delle gare, sul campo di battaglia.

Buon principio non sempre messo in pratica

Per il momento, però, lo score tra la guerra è i Giochi Olimpici è di 5-0 in favore della prima visto che nessun conflitto si è interrotto per dar spazio ai Giochi, ma al contrario le due guerre mondiali hanno fatto saltare tre edizioni delle Olimpiadi estive e due dei Giochi invernali. Un bilancio disastroso, almeno così potrebbe apparire, se non si tenessero in considerazione tutte quelle iniziative, simboliche o concrete, che i Giochi Olimpici hanno fatto in favore della pace.

Due casi per aiutare gli atleti

Casi emblematici e che forse in pochi conoscono sono quello della Squadra Unificata Tedesca, una rappresentanza unita di Germania Est e Germania Ovest che prese parte alle Olimpiadi estive e invernali del 1956, del 1960 e del 1964, proprio negli anni in cui si andava delineando la spaccatura in due della nazione tedesca, e quello della rappresentativa olimpica che a Barcellona 1992 accolse sotto la bandiera a cinque cerchi gli atleti provenienti dalla ex Jugoslavia, permettendo loro di prendere parte alle gare sotto il nome di “Partecipanti Olimpici Indipendenti” nonostante i problemi politici che coinvolgevano i loro paesi.

Una mano tesa verso i rifugiati politici

E proprio in questo senso, accanto alla solita approvazione della tregua olimpica, vediamo come il Comitato Olimpico Internazionale abbia deciso, in un momento in cui sul pianeta si contano milioni di profughi, di istituire una squadra per i rifugiati politici, coloro che non hanno più una nazione da rappresentare o una bandiera dietro a cui sfilare. A livello concreto si tratta di un modo per permettere ad atleti di valore internazionale di non dover abbandonare la propria carriera, a livello simbolico è invece un metodo per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale verso un problema quanto mai attuale vedendolo sotto una luce diversa.