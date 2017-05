I Giochi e i loro "antagonisti": da Delfi alle Spartachiadi, tutte le alternative storiche a Olimpia

L'attesa cresce, ancora pochi giorni e saremo ufficialmente nel 2016, l'anno olimpico. Le gare sportive più famose al mondo, l'unico evento seguito da tifosi di ogni parte del pianeta, sono il sogno di ogni sportivo, la massima ambizione di un’atleta, la competizione sportiva per eccellenza. Ma è sempre stato così? Più o meno. Non tutti lo sanno, ma nella loro lunga storia i Giochi Olimpici hanno dovuto far fronte a una notevole concorrenza; nel nostro viaggio nel tempo attraverso la storia olimpica, questa settimana facciamo un salto indietro di quasi 3000 anni, fino alle poleis greche, e vi raccontiamo di tutte quelle competizioni sportive che, nei secoli, avrebbero potuto prendere il posto dei Giochi Olimpici.

Le gare alternative del mondo classico

Grecia, 776 a.C.- Due erano le cose che davano agli antichi greci l’idea di far parte di una stessa cultura: una erano i Giochi di Olimpia, dedicati a Zeus, in cui si sfidavano i migliori giovani provenienti da tutto il mondo ellenico, l’altra era l’oracolo di Delfi, sacro ad Apollo, cui tutti si rivolgevano prima di andare in battaglia o prima di cimentarsi in qualcosa di importante. Perché non unire le due cose, organizzando dei Giochi a Delfi? La città ci aveva provato, trasformando in gare sportive quelle che inizialmente erano competizioni artistiche, ma non era stata l'unica. Contrariamente a quanto si pensa, infatti, nell’antica Grecia i Giochi sportivi erano parecchi. C’erano i Giochi Pitici, che si tenevano a Delfi appunto, quelli Istmici, a Corinto, dedicati al dio del mare Poseidone, e i Giochi Nimei, che secondo la leggenda erano stati istituiti niente meno che da Ercole dopo la sua prima fatica, l’uccisione del leone di Nemea.

Non è certo una novità il fatto che queste competizioni fossero riservate agli uomini. Può invece stupire il fatto che esistessero dei Giochi riservati alle donne. Accanto alle classiche Olimpiadi, ad Argo erano infatti organizzati anche i Giochi di Era, dedicati alla moglie di Zeus, in cui le donne si potevano sfidare esclusivamente in gare di corsa.

Dalla censura di Teodosio a Pierre De Coubertin

Nel 393 l’imperatore romano Teodosio I mise al bando tutti i Giochi greci, sostenendo che si trattasse di iniziative pagane, e fino al 1896 della manifestazione a cinque cerchi non si trova più traccia. A riesumare l’antica tradizione, anche questo lo sappiamo, fu il barone Pierre De Coubertin, che al panellenismo sostituì l'ambizione di creare delle competizioni che coinvolgano tutti gli atleti del pianeta. L’idea di De Coubertin dovette però fare i conti con l’Unione Sovietica.

L'antagonismo della Russia

Diffidenti verso ogni organismo internazionale, i sovietici fondarono le loro Olimpiadi “alternative", le Spartachiadi. Il nome fa riferimento a Spartaco, schiavo che aveva guidato una rivolta contro Roma, mentre le discipline e la struttura erano sostanzialmente uguali a quelli delle Olimpiadi. Ne furono disputate quattro edizioni, due estive e due invernali, poi lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’adesione dell’Unione Sovietica al movimento olimpico, avvenuta nel 1952, fecero sì che le Spartachiadi si trasformassero in una manifestazione interna al mondo sovietico.

L'inserimento dell'arte in mezzo allo sport

Da Stoccolma 1912 fino a Londra 1948 le Olimpiadi non si limitarono ad assegnare medaglie agli atleti, ma alle gare sportive affiancarono i concorsi di arte e sul podio a cinque cerchi salirono scultori, architetti, letterati, musicisti ecc... Non si trattò di un'invenzione moderna, ma della ripresa, come già abbiamo visto, di una tradizione antica.

I Giochi del Commonwealth

Non avevano l’ambizione di coinvolgere il mondo intero, ma solo tutti i sudditi del Re d'Inghilterra. Come non citare, in questa rassegna, i Giochi dell'Impero britannico? Nati nel 1930, oggi conosciuti come Giochi del Commonwealth, di britannico non hanno solo il nome, ma anche l’anima. Oltre alle tradizionali discipline olimpiche, annoverano infatti, fin dalle loro origini, sport tipicamente inglesi quali il Lawn ball (bocce su prato).

Le altre manifestazioni ancora in corso

Negli ultimi decenni hanno poi preso vita manifestazioni per giovani e aspiranti olimpionici come le Universiadi e i Giochi Olimpici giovanili, la cui quarta edizione si disputerà a Lillehammer il prossimo febbraio. Delle Olimpiadi continentali si possono invece considerare manifestazioni quali i Giochi Panamericani, che coinvolgono gli atleti delle due Americhe, i Giochi Asiatici, i Giochi Africani e i Giochi Europei, nati la scorsa estate con la prima edizione tenutasi a Baku e che ancora faticano a trovare una propria identità.

Tante, dunque, sono e sono state le manifestazioni sportive che nel corso dei millenni hanno riunito atleti provenienti da ogni dove eppure, nonostante tutto, anche se vecchie di quasi tremila anni, le Olimpiadi continuano ad esercitare un fascino superiore a qualsiasi altra gara sportiva. A renderle diverse è forse il fatto di essere l'incarnazione di una serie di ideali, prima ancora che delle gare e di rappresentare, da sempre, la migliore delle ambizioni umane, quella del continuo e costante miglioramento di sé stessi.