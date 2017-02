Golf, Dubai Desert Classic: Tiger Woods si ritira

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 3 feb. (LaPresse/Reuters) - L'ex numero uno del mondo Tiger Woods si è ritirato del Dubai Desert Classic all'inizio del secondo giro a causa di un problema alla schiena. Lo ha comunicato l'Eurotour. Il 41enne americano ha ottenuto un deludente 77 (+5) nella giornata di apertura. Woods è in gara per l'ottava volta a Dubai, dove ha vinto due volte ma non giocava dal 2001. Dopo il giro, Woods aveva detto di non avvertire alcun dolore ma ha deciso di ritirarsi.