Golf: Tiger Woods annuncia di aver terminato il periodo di disintossicazione da farmaci

La fine della tempesta perfetta? E’ quello che si evince dalle parole usate da Tiger Woods, ex fenomeno del mondo del golf, in cura per gestire l’uso dei farmaci che prende per il dolore alla schiena. Un’assunzione smodata che lo ha portato lo scorso 29 maggio ad essere arrestato per guida in un stato di forte alterazione. Negativo all’alcol test l’americano aveva cercato di giustificarsi affermando di aver avuto una reazione in seguito all’abuso di alcune sostanze. Per questo il vincitore di 14 Major, fermo da febbraio e giocando molto poco negli ultimi anni, sta cercando di trovare una soluzione a questa situazione: “Ho portato a termine il mio percorso, da adesso continuerò ad affrontare questo momento delicato della mia vita con l’aiuto dei miei medici, dei familiari e degli amici più vicini. Sono profondamente grato per tutto il supporto che ho ricevuto”, le parole sui suoi profili social.