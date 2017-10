Gli highlights della 2a giornata: giro impressionante di Fraser, Garcia tormentato da un'ape

Il protagonista indiscusso del secondo giro dell’Open d’Italia è stato senza dubbio Marcus Fraser. L’australiano si è portato in vetta con un giro impressionante in 62 colpi, che gli vale la vetta insieme all’inglese Matt Wallace. Una sequela impressionante di nove birdie tra la 6 e la 18, chiusa in questo modo all’ultima buca:

Il pubblico, però, è stato tutto per Franceso Molinari, che oggi ha perso qualcosa ma rimane in piena lotta, in quinta posizione. Qui rivediamo il suo giro in tre minuti:

Un giro caratterizzato da un incredibile approccio imbucato alla buca 13, da fuori green

L’azzurro è stato scavalcato proprio nel finale da Jamie Donaldson, autore di una bella rimonta nel finale, specie alla buca 9, la sua ultima, dove è andato vicino ad imbucare clamorosamente da lontano…

Tweet: Donaldson

Già alla precedente il gallese era andato vicino all’ace…

Infine, un colpo curioso da parte di Sergio Garcia, che nemmeno dopo aver imbucato il birdie alla 18 è riuscito a rimanere tranquillo, messo in difficoltà da…un’ape!

