Montali: "Nessun soldo pubblico per ristrutturare il campo della Ryder Cup"

Il progetto Ryder Cup è stato assegnato all'Italia "dopo una gara difficile e complessa". La scelta è stata motivata "perché forte della garanzia dell'impegno del Governo". Lo ha detto il direttore generale della Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Ma la vera motivazione - ha aggiunto - è stata quella di avere un progetto che non finisse nel 2022 ma fosse protratto fino al 2027 con obiettivo principale la diffusione del golf in Italia". "Una manifestazione che - ha argomentato ancora Montali - sarà una grande opportunità per il Paese. In questi 12 anni saranno disputati nel nostro Paese più di 100 tornei ed 11 Open d'Italia".

Montali ha risposto pure ad una domanda di Lucrezia Ricchiuti, senatrice di Mdp, che gli chiedeva come mai la Francia, che ospiterà la manifestazione nel 2018, abbia stanziato solamente 40 milioni di fondi pubblici, una cifra inferiore rispetto a quella destinata alla Ryder Cup dal governo italiano. "Perché la candidatura è stata fatta nove anni fa e non aveva contro nazioni così 'forti' come ci siamo trovati noi come Spagna, Germania e Austria. La storia e la tempistica sono differenti".

"Nessun soldo pubblico stanziato dal governo al progetto Ryder Cup verrà destinato al Marco Simone Golf and Country Club. Dei lavori di ristrutturazione si occuperà la proprietà del campo", ha ribadito Montali rispondendo ad una domanda del parlamentare del Movimento 5 Stelle, Federico D'Incà. Montali ha specificato anche che sui 5.4 milioni annuali stanziati dal Governo ci sarà una precisa rendicontazione dove si potrà vedere l'utilizzo. Per quanto riguarda la scelta del campo di gara, di proprietà della famiglia Biagiotti, "è stata degli organizzatori - ha aggiunto Montali - era l'unico idoneo nel Lazio per profilo tecnico e l'unico che aveva gli spazi adeguati per poter ospitare quella che è la terza manifestazione sportiva al mondo per presenze ma anche per impatto mediatico. Muove circa 300mila persone nell'arco di una settimana di gara ed il centro media può essere equiparato a quello delle Olimpiadi".

"L'audizione odierna è servita per fare chiarezza riguardo alla progettualità di questo grande evento che comporta 12 anni di impegni presi dalla Federgolf", ha detto a margine dell'incontro l'ex ct dell'Italvolley. Riguardo allo stanziamento dei fondi pubblici Montali ha precisato che si tratta di "60 milioni stanziati dal Governo attraverso il Coni per un totale di 5,4 milioni annui per 11 anni". Una cifra che servirà "per creare infrastrutture e per organizzare più di 100 tornei che permetteranno al golf di diventare più popolare" in Italia ed il nostro Paese "uno dei centri mondiali" di questo sport. Nel corso dell'audizione il dg della Ryder Cup aveva ribadito ai componenti della Commissione che tutto il business plan sarà molto preciso perché "i numeri sono numeri e non sono soggettivi". "E' difficile trovare un progetto così", già coperto per circa il 70%", aveva dichiarato Montali davanti ai parlamentari.