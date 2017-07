Open d’Italia 2017: cambia ufficialmente la sede, si giocherà al Golf Club Milano

L'Open d’Italia 2017 cambia sede. La notizia era nell’aria da quando, la settimana scorsa, vi avevamo riportato le difficoltà del Royal Park I Roveri di Torino nel garantire il supporto economico chiesto dalla Regione Piemonte. La Federazione Italiana Golf si è quindi mossa subito per trovare un’alternativa e nella giornata di ieri, a seguito di un incontro tra il Presidente Franco Chimenti ed il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, è arrivato l’annuncio ufficiale: l’Open d’Italia 2017 sarà ospitato dal Golf Club Milano, a Monza.

All’incontro erano presenti anche il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali e l’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi. La Regione Lombardia ha offerto le garanzie necessarie alla Federazione, e quindi allo European Tour, per il torneo italiano, che essendo inserito nel circuito delle Rolex Series avrà quest’anno un montepremi altissimo (7 milioni di dollari) oltre che un field ancora più ricco di stelle. I dettagli dell’accordo tra la Federazione e la Regione saranno in ogni caso annunciati in una conferenza di stampa che si terrà il 26 settembre 2017 a Milano, presso la sede di Palazzo Lombardia.

Si tratterà del terzo anno consecutivo che l’Open d’Italia si terrà a Monza. Anche questa edizione, che si disputerà dal 12 al 15 ottobre, sarà aperta, come di consueto, dalla Pro Am, la sfida tra golfisti professionisti ed amateur, tra cui anche sportivi di altre discipline, prevista per mercoledì 11 ottobre e che sarà aperta gratuitamente al pubblico, sempre nell’ottima di una maggiore diffusione del golf, obiettivo centrale del Progetto Ryder Cup 2022.

