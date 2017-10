Rivoluzione sul green: arriva il cronometro, tempo limitato per i giocatori

Nuova rivoluzione per il golf che da sempre convive con i tempi lunghi che gli atleti si prendono prima di colpire la pallina. Allo Shot Clock Masters, in programma al Diamond Country Club di Vienna dal 7 al 10 giugno 2018, debutterà infatti l’utilizzo del cronometro e questa misura verrà introdotta nello European Tour per evitare il gioco lento. Il primo giocatore di ogni gruppo avrà 50 secondi di tempo per colpire, i successivi 40 secondi. In questo modo i giri dovrebbero ridursi di circa 45 minuti e le televisioni ne beneficerebbero in maniera importante.

Keith Pelley, direttore generale del Tour europeo, si è dichiarato molto soddisfatto.

" I 2018 Shot Clock Masters rappresentano il nostro desiderio di abbracciare l’innovazione "