Ryder Cup, studio: impatto economico supera 500 milioni di euro

Roma, 9 feb. (LaPresse) - Il progetto Ryder Cup potrebbe avere una grossa valenza economica. Secondo uno studio Kpmg Advisory, la somma degli impatti economici diretti e indiretti derivanti dall'organizzazione della Ryder Cup 2022 vede un totale di 513,4 milioni di euro tra impatti diretti e indiretti: 277,4 milioni diretti in infrastrutture, 236 milioni per impatti indiretti, dei quali 126,1 derivanti dall'incremento della domanda interna e 83,9 per l'aumento del gettito fiscale. In totale il progetto prevede un ritorno allo Stato di 109 milioni da tassazione. "Questa sarà la manifestazione più importante che nei prossimi 12 anni verrò disputata nel nostro Paese", ha spiegato il dg del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, in conferenza stampa, sottolineando inoltre che è di "almeno 5 mila posti di lavoro la stima fino al 2027".