Strepitoso Renato Paratore: prima vittoria in carriera al Nordea Masters!

Renato Paratore vince il Nordea Masters (montepremi 1,5 milioni di euro), prova dello European Tour svoltasi sul percorso del Barsebäck Golf & Country Club, a Scania, in Svezia. Vittoria fantastica per il giocatore italiano, al termine di un giro gestito magistralmente, da veterano, a soli 20 anni. Il giocatore romano ha chiuso il torneo con lo score di -11, prevalendo all’ultima buca su Chris Wood, per un solo colpo. L’ultimo giro si è trasformato ben presto in un autentico testa a testa tra l’italiano e l’inglese. I due sono stati appaiati fino alla buca 8, quando Renato si è portato un colpo avanti grazie al birdie realizzato. Il punteggio è stato replicato alla 9 ma il vero capolavoro lo ha fatto nella seconda parte del giro. Paratore ha mantenuto i nervi saldi, giocando di carattere e gestendo alla grande le emozioni. Un grande approccio gli ha consentito di fare il birdie alla 12, mentre con un difficile putt ha ottenuto lo stesso score alla 14, rimontando Wood che nel frattempo si era portato in testa con i birdie alle buche 10 e 12.

Nel finale, una montagna russa di emozioni: un ottimo putt consente a Paratore di salvare il par alla 16, buca grazie alla quale Wood pareggia. È stato qui che il giocatore romano ha vinto il torneo: messo sotto pressione, Paratore ha sbagliato il tee shot sia alla 17 che alla 18, recuperando il par in maniera incredibile, andando in club house con il playoff assicurato. Il golf però è uno sport crudele: il putt alla 17 di Wood, che alla buca precedente aveva anche sfiorato l’eagle, sborda e l’inglese esce con il par. Il primo colpo alla 18 però finisce fuori percorso: drop, colpo di penalità e buca chiusa con il bogey, consegnando la vittoria a Paratore. Si tratta della prima vittoria sul tour europeo per il giovane alfiere azzurro, con un pizzico di fortuna nel finale, ma ampiamente meritata per il gran gioco mostrato nei quattro giorni, passati sempre tra la prima e la seconda posizione.

Wood si è dunque piazzato al secondo posto al pari del connazionale Matthew Fitzpatrick, campione uscente ed autore di un ottimo giro chiuso in crescendo in 68 colpi che gli vale la piazza d’onore a -10. Il miglior score di giornata appartiene però a George Coetzee: il sudafricano, dopo il bogey alla 1 e alla 3, si è scatenato realizzando ben otto birdie e scalando la classifica fino alla quarta posizione, a -9 in coabitazione con il danese Thorbjorn Olesen. Ad un colpo di distanza troviamo invece il francese Matthieu Pavon (67 oggi), sesto davanti al gallese Jamie Donaldson, a -7. Chiude la top 10 un gruppo di sette giocatori all’ottavo posto: il tedesco Marcel Siem, gli inglesi Andy Sullivan ed Eddie Pepperell, il belga Nicolas Colsaerts, il canadese Austin Connelly, il coreano Jeunghun Wang ed il francese Benjamin Hebert, che era secondo stamattina ma che non è mai stato in corsa per il titolo chiudendo la giornata con 75 colpi. Il primo tra i giocatori di casa è Alex Noren, 15° a -5, mentre ha chiuso 26° Henrik Stenson, rimontando nell’ultimo giro grazie al -4 e chiudendo con un -3 totale.

Se Renato Paratore sorride, Matteo Manassero non può dire altrettanto. Il veneto non è riuscito a riscattare la pessima prova di ieri chiudendo il torneo all’ultimo posto. Matteo oggi ha realizzato solo due birdie a fronte di sei bogey, totalizzando 12 colpi sopra il par del torneo. Bello in ogni caso l’abbraccio che l’azzurro ha riservato al collega vincitore: curiosamente infatti, Paratore è diventato il più giovane vincitore sul tour europeo dopo Matteo Manassero. L’Italia del golf può continuare a sognare!

