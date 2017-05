Tiger Woods arrestato per guida in stato d'ebbrezza

Il campione di golf Tiger Woods, 41 anni, è stato arrestato in Florida per guida in stato di ebbrezza. Lo riferisce Usa Today, citando i registri online del carcere della contea di Palm Beach, da cui risulta che Woods sia entrato in prigione alle 7.18 di lunedì mattina dopo che era stato fermato a Jupiter (Florida).

L’ennesima prova delle difficoltà vissute negli ultimi anni dal campione statunitense. Recentemente alle prese con problemi alla schiena, era stato operato lo scorso 19 aprile per la quarta volta negli ultimi tre anni. Ma, soltanto la scorsa settimana, aveva rassicurato gli appassionati con un comunicato stampa.

" La prognosi è positiva anche per il ritorno al golf professionistico. Il mio chirurgo e il fisioterapista dicono che l’operazione è stata un successo. Voglio dirlo in modo inequivocabile, voglio tornare a giocare a golf a livello professionale. Adesso, non sto guardando troppo in là. Non potrò fare molto nei prossimi due-tre mesi e il mio solo obiettivo è recuperare facendo quello che mi suggeriscono i dottori. Mi sto concentrando soltanto sugli obiettivi a breve termine. "

Obiettivi che, ora, sembrano già più lontani...