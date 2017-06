Woods: "Ho chiesto aiuto per gestire l'uso dei farmaci"

Tiger Woods ha chiesto "aiuto professionale" per gestire l'uso dei farmaci che prende per alleviare il dolore alla schiena e l'insonnia dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza il mese scorso. E' stato lo stesso campione di golf ad annunciarlo.

Il 29 maggio scorso il 41enne Woods era stato fermato in Florida alla guida in stato di alterazione. Risultato negativo al test per l'alcol, Woods si era giustificato dicendo di aver avuto una reazione inaspettata in seguito all'uso di svariati farmaci.

"Attualmente sto ricevendo un aiuto professionale per gestire le modalità del loro utilizzo dei miei farmaci contro l'insonnia e il mal di schiena", ha scritto su Twitter. "Voglio ringraziare tutti per il loro incredibile sostegno e comprensione, in particolare, i tifosi e i giocatori del Tour", ha aggiunto.