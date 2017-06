Justin Bieber: partitella a hockey a Milano e pizza per tutti

Justin Bieber fa sempre notizia, e come potrebbe essere altrimenti: seguitissimo sui social network, è una star a livello globale, quindi è ovvio che qualsiasi cosa faccia, porti con sé un pizzico in più di curiosità. Ecco quindi che la Gazzetta dello Sport riporta una news molto simpatica: sabato sera Justin avrebbe chiamato l'Agora di Milano chiedendo se ci fosse la pista di hockey libera...

"Dalle 19 alle 21, riservatezza garantita", è stata la risposta dei gestori dello stadio del ghiaccio, che all'inizio pensavano si trattasse di uno scherzo. E invece no: Bieber e la sua crew erano effettivamente a Milano in occasione degli I-Days 2017 in programma al Parco di Monza. Domenica concerto e sabato... partitella a hockey!

E qui cascano a fagiolo i ragazzi dei Diavoli Rossoneri di Sesto San Giovanni i quali - convocati in tutta fretta - si fiondano all'Agora per dare vita a un evento totalmente inatteso: partita a hockey con Justin Bieber. Il quale - racconta Christian Formaica dei Diavoli - "non è affatto male come hockeista, ha un bel tiro di polso, ha segnato anche un paio di gol". E poi è anche molto generoso: pizza e birra per tutti a fine partita, offerte da Justin Bieber. E quando ricapita?