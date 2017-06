Pittsburgh da sogno, seconda Stanley Cup consecutiva contro Nashville

I Pittsburgh Penguins battono 2-0 i Nashville Predators e vincono la loro seconda Stanley Cup consecutiva, diventando la settima squadra a sollevare almeno 5 volte la Coppa (1991, 1992, 2009, 2016, 2017) e la quinta a sollevarla in back-to-back. Gli ultimi a farlo furono i Detroit Red Wings nei lontani 1997 e 1998.

Sidney Crosby vince il Conn Smythe Trophy (playoff MVP) per il secondo anno consecutivo grazie ai suo 27 punti (8 goal e 19 assist). Lo scorso anno lo vinse con 19 punti. L’ultimo a riuscire i questa impresa fu proprio quel Mario Lemieux che regalò i primi due titoli a Pittsburgh nel 1991 e nel 1992.

Tornando alla cronaca della partita di stanotte, gara6 si gioca a viso aperto fino alla fine, fino a quando Hornqvist segna il goal partita a soli 1 minuto e 35 secondi dal termine. Una botta per Nashville che non ha avuto il tempo di reagire. I predators ci hanno provato con l’uomo di movimento in più, ma tutto quello che hanno ottenuto è stato il goal di Hagelin a porta vuota a pochi secondi dalla sirena. Onore a questi Predators che se la sono giocata fino alla fine, che hanno battuto tutti i pronostici della vigilia e tutti i record i franchigia. Mai nessuna squadra con il seed n.16 ha raggiunto i risultati di Nashville. Il sogno era lì, a due passi. Peccato.

Il risultato:

PIT@NSH 0-6 (serie 4-2 PIT, i Penguins vincono la Stanley Cup)