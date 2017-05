Stanley Cup Final: a Pittsburgh gara1, ma che fatica!

La finale di Stanley Cup inedita tra Pittsburgh e Nashville sembra essere la serie di finale più scontata degl’ultimi anni, con la “matricola” Predators vista dai bookmakers come l’agnello sacrificale di questa stagione.

Tanto per dirne una, anche al primo turno Nashville doveva salutare tutti contro Chicago: i bookmakers spesso sbagliano.

Gara 1 è subito un monologo Pittsburgh. Malkin, Sheary e Bonino portano i Pinguini avanti 3-0 dopo il primo periodo. Partita in discesa, messa in cassaforte e pronostici rispettati. Ma i Predators non sono in finale per sbaglio, e la loro reazione è da grande squadra: nel secondo Ellis accorcia le distanze e nel terzo periodo, con tanta grinta e tanto cuore, Sissons e Gaudreau (al suo primo goal in questa post season) pareggiano la gara sul 3-3.

A spegnere l’entusiasmo degli ospiti e far ribattere il cuore dei tifosi di casa, ci pensa il solito Guentzel (giunto al suo decimo goal in questi playoff) che a circa 3 minuti e mezzo dal termine, dopo 37 minuti(!) in cui Pittsburgh non riusciva a tirare in porta, rompe la situazione di stallo e segna il goal vincente. Impossibile recuperare in così poco tempo per Nashville. Gara 1 è andata.

I Penguins mettono in cassaforte la prima W. Ma che fatica!

RISULTATI DELLA NOTTE

NSH@PIT 3-5 (serie 1-0 PIT)

Leggi tutti gli articoli su Play.it USA