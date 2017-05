Alonso sorprende ancora: quarto tempo nelle prove a Indianapolis

Un grande Fernando Alonso su una McLaren del team Andretti Autosport Honda ha ottenuto ancora il quarto miglior tempo al debutto in Formula Indy nelle quarte prove libere in vista della storica 500 miglia di Indianapolis. Miglior crono per il francese Sebastien Bourdais, ex pilota della Toro Rosso in F1, a una velocità di 375.164 km/h intorno al famoso Super Speedway della città dell'Indiana.

Oggi sono in programma le qualifiche che decideranno la griglia di partenza, con le nove vetture più veloci che si contenderanno la pole per la gara di domenica. Alle spalle di Bourdais l'americano Ryan Hunter-Reay, terzo un altro ex pilota di F1 il finlandese Takuma Sato.

Impressionante la performance di Alonso, il due volte campione del Mondo di Formula 1 non aveva infatti mai guidato nella IndyCar prima di questa settimana con l'eccezione di un breve test a inizio maggio.