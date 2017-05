Il motore va in fumo: Fernando Alonso si ritira anche a Indianapolis

Ha saltato il weekend di Montecarlo (sostituito da Jenson Button) per provare una nuova avventura sull'ovale di Indianapolis, ma nonostante l'ottima qualifica che l'ha visto partire dalla quinta piazza, Fernando Alonso non ha potuto concludere con il sorriso la sua prima esperienza con la formula Indy.

Lo spagnolo è stato infatti costretto al ritiro per un problema al motore della sua vettura, andato in fumo a 21 giri dalla fine: la casa produttrice è la stessa Honda che fornisce le power unit anche alla sua McLaren in F1. Da una parte o dall'altra, la storia, suo malgrado, non cambia...