Incindente contro il muro a oltre 350km/h per Sebastien Bourdais: fratture multiple a bacino e anca

Tantissima paura durante le qualifiche della 500 miglia di Indianapolis quando Sebastien Bourdais si è andato a schiantare a oltre 300 km/h contro il muro distruggendo la sua vettura che ha anche preso fuoco.

Il 38enne pilota francese, con un passato anche in Formula Uno con la Toro Rosso, che negli States è molto famoso per aver vinto diverse corse (come i 4 successi nella Champ Car), era impegnato con la scuderia Dale Coyne Racing nelle qualifiche della mitica Indy500 quando ha perso improvvisamente il controllo. Trasportato immediatamente all'ospedale dove gli sono state diagnosticate fratture multiple a bacino e anca, ma fortunatamente nessuna lesione gravi. Inoltre il pilota francese non ha mai perso coscienza durante l'incidente.

"Sebastien è in buone mani all'IU Methodist Hospital, adesso aspettiamo solamente che guarisca e si riprenda completamente", il commento del proprietario del team Dale Coyne.