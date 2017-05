Quanti soldi guadagnano i piloti? Montepremi da sballo per il vincitore

La 500 Miglia di Indianapolis è la corsa per eccellenza negli USA, l’evento automobilistico dell’intera stagione, attesa da tutti gli appassionati, una vera e propria religione per i patiti di sport e motori, la gara del cuore per tutti i piloti. Vincerla è un sogno, è un’impresa che ti cambia la vita, che ti fa balzare agli onori della cronaca, che ti rende immortale e che ti gonfia il portafogli.

Il conto in banca del vincitore, infatti, sorriderà parecchio: tagliare il traguardo per primi ti può mandare in visibilio e sicuramente ti dà un aiuto importante, sempre considerando che questi atleti sono già abituati a degli ingaggi particolarmente importanti. Quanti soldi guadagna il trionfatore della 500 Miglia di Indianapolis 2017?

Non c’è un prize money fisso ma varia di stagione in stagione in base agli incassi dei biglietti, agli introiti televisivi, al ricavato degli sponsor ma la cifra si aggira sempre intorno ai 2,5 milioni di dollari (circa 2,2 milioni di euro), si può sgarrare di qualche migliaio di dollari (in difetto), poca roba considerando la cifra. Anche il montepremi totale fluttua in base ai parametri già citati ma viaggia nell’ordine di 13 milioni di dollari (circa 11,6 milioni di euro): ci sarà gloria anche per tutti i piazzati, in ordine decrescente e con suddivisioni percentuali che gli organizzatori decideranno. Stiamo parlando di cifre da capogiro, fuori dall’orbita anche di molti piloti di F1: l’ingaggio di Fernando Alonso è superiore a questa cifra ma…